وكيل أموتو يفسر لـ في الجول طريقة احتفاله بهدف المصري أمام دجلة

كشف حسام صديق وكيل أوستين أموتو المهاجم النيجيري للنادي المصري، سبب طريقة احتفاله بالهدف أمام وادي دجلة.

أوستين أموتو سجل هدف تعادل المصري أمام وادي دجلة، قبل أن يحتفل بالإشارة إلى معدته.

وقال وكيله في تصريحات لـFilGoal.com: "أوستين أموتو أشار لمعدته للتأكيد على إنه جاهز بدنيا، ولا صحة لوجود زيادة في وزنه".

وأضاف "يتبقى في عقد اللاعب موسم ونصف، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير 2022، ولكن لا يوجد حاليا أي مفاوضات للتجديد".

حسام صديق أتبع "ظهور أموتو بشكل جيد في مباراة وادي دجلة وعودته للتهديف، يؤكد إلتزامه في التدريبات وتنفيذ كافة تعليمات الجهاز الفني".

وأتم "اجتمعت مع أوستن أموتو قبل مباراة دجلة بيوم كامل من أجل تحفيزه والرفع من معنوياته، أحاول تبسيط بعض المعوقات التي ربما تواجه اللاعب من أجل زيادة تركيزه لأنه من نوعية اللاعبين الذين يحتاجون معاملة من نوع خاص، حتى الجهاز الفنى قام بنفس الأمر وعلى ماهر قام بدور معنوى وفني جيد مع اللاعب".

المصري فاز على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري.

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#المصري يهزم #وادي_دجلة بنتيجة ١/٣ ⚽️

أحرز ثلاثية المصري أوستين أموتو فى الدقيقة ٢٣ وأحمد رفعت فى الدقيقة ٦٥ و كازادي كاسينجو في الدقيقة ٩٦ بينما أحرز إيزهاكو يعقوبو هدف وادى دجلة الوحيد فى الدقيقة ٥. #ادوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/aorkcBnhPz — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 20, 2021

ويحتل المصري حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.