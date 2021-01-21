تأجيل لقاء الاتحاد ومصر للمقاصة بسبب حالات كورونا جديدة في زعيم الثغر
الخميس، 21 يناير 2021 - 18:46
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي الاتحاد السكندري، تأجيل لقاء الفريق أمام مصر للمقاصة بسبب حالات كورونا جديدة.
وكشف نادي الاتحاد السكندري عن تأجيل اللقاء إلى يوم 3 فبراير المقبل، بدلا من بعد غد السبت.
وجاء التأجيل بعد اكتشاف 6 حالات إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا داخل الفريق، بجانب 6 حالات سابقة، ليصبح الإجمالي إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا، بالإضافة لـ 4 أفراد في الجهاز الفني.
الاتحاد السكندري سيلاقي غزل المحلة يوم 28 يناير الجاري، فيما سيلعب مصر للمقاصة مع الزمالك في اليوم ذاته.
ويحتل الاتحاد السكندري حاليا المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الخامس برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.