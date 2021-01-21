تأجيل لقاء الاتحاد ومصر للمقاصة بسبب حالات كورونا جديدة في زعيم الثغر

الخميس، 21 يناير 2021 - 18:46

كتب : هاني العوضي

صورة جماعية للاعبي المصري والاتحاد السكندري قبل دربي البحر المتوسط

أعلن نادي الاتحاد السكندري، تأجيل لقاء الفريق أمام مصر للمقاصة بسبب حالات كورونا جديدة.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن تأجيل اللقاء إلى يوم 3 فبراير المقبل، بدلا من بعد غد السبت.

وجاء التأجيل بعد اكتشاف 6 حالات إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا داخل الفريق، بجانب 6 حالات سابقة، ليصبح الإجمالي إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا، بالإضافة لـ 4 أفراد في الجهاز الفني.

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الاتحاد السكندري سيلاقي غزل المحلة يوم 28 يناير الجاري، فيما سيلعب مصر للمقاصة مع الزمالك في اليوم ذاته.

ويحتل الاتحاد السكندري حاليا المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الخامس برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.

في الدوري الاتحاد السكندري مصر للمقاصة
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