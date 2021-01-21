سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل لقاء أسوان

الخميس، 21 يناير 2021 - 18:19

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الجونة

كشف نادي الزمالك عن سلبية مسحة لاعبي الفريق قبيل مباراة أسوان.

الزمالك يواجه أسوان بعد غد السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، بأن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان، جاءت سلبية بالكامل لكافة اللاعبين.

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وما زال الزمالك يفتقد لخدمات محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق بسبب كورونا، إذ سيخضع لمسحة أخرى في وقت لاحق يحدده الفريق.

ويحتل الزمالك قمة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة من 7 مباريات خاضهم حتى الآن.

في الدوري الزمالك أسوان
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