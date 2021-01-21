حوار في الجول – عمرو موسى يتحدث عن اللعب كـ قلب دفاع وحمل شارة المصري

لا يمانع عمرو موسى اللعب كـ قلب دفاع، أو ترك شارة قيادة المصري إلى الوافد الجديد أحمد شديد قناوي.

عمرو موسى في موسمه التاسع داخل جدران المصري، تحول من وسط الملعب إلى قلب الدفاع، ولكنه مستمر في التألق.

FilGoal.com أجرى حوار مع عمرو موسى لاعب المصري، تحدث فيه عن المشاركة كقلب دفاع، وترك شارة القيادة لـ شديد قناوي.

وجاء تصريحات عمرو موسى كالتالي:

"نتطلع لتحقيق مركز جيد هذا الموسم. لم نصل لأعلى مستوى لدينا والقادم سيكون أفضل لأن الجميع يجتهد من أجل النادى المصري".

"تغيير مركزي إلى خط الدفاع والاعتماد علي بشكل أساسي، هو توفيق من الله، وأنا أجتهد دائما، وحتى إذا طلب مني اللعب كحارس مرمى سأرتدي القفازات فورا".

"علي ماهر حينما طلب مني اللعب كمدافع، بدأت فوراً التجهيز للمركز الجديد، خاصة أنني أجريت أكثر من تجربة في هذا المركز مع حسام حسن وإيهاب جلال".

"لم ألعب كمدافع من قبل في الدوري الممتاز، والمرة الوحيدة لي في هذا المركز كانت مع منتخب جامعة الزقازيق مع مدربي مراد عباس".

"لم و لن توجد أزمة في حمل شارة قيادة الفريق، أولا شرف لي حمل شارة قيادة النادي المصري، وأن يكتب في تاريخي أنني كنت كابتن المصري".

"حسابياً أنا حالياً في موسمي التاسع على التوالي مع المصري، وترك الشارة لأحمد شديد قناوي هو موضوع أدبي واحتراما لتاريخه ووجوده في وقت سابق مع النادي المصري، كما يوجد أيضاً إسلام صلاح، هو واحد من أعمدة وقادة الفريق، وأتمنى ‘تمام شفاؤه وعودته للتدريبات ".

"أهم شيء هو العطاء للفريق، وأتمنى أن أختتم مسيرتي مع النادي المصري".

المصري يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.