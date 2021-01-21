جوهرة فرنسية جديدة.. مونشنجلادباخ يضم مدافع تولوز
الخميس، 21 يناير 2021 - 17:46
كتب : FilGoal
أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن ضم كواديو "مانو" كوني قادما من تولوز الفرنسي.
كواديو كونيه
النادي : تولوز
وذكر مونشنجلادباخ أن كوني ينضم بعقد يمتد حتى 2025، لكنه سيخرج معارا إلى ناديه الأصلي تولوز حتى نهاية الموسم.
وصرّح كوني عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا ومتحمس للانضمام إلى مونشنجلادباخ، أعتقد أنني قادر على التطور والتعلم كثيرا هنا".
وأضاف: "أعرف شقيق ماركوس تورام جيدا لأننا لعبنا معا في ناشئي كليرفونتين لمدة طويلة، ولذا أعرف عائلته جيدا".
Welcome to Borussia, @kone_manu! 🐎💚
The Foals have signed Kouadio 'Manu' Koné on a deal until 2025. He will rejoin @ToulouseFC on loan for the rest of the 2020/21 season 🤝#DieFohlen pic.twitter.com/bIWBFdj2Uu— Gladbach (@borussia_en) January 21, 2021
من جانبه، تلقى كوني إشادة كبيرة من ماكس إبيرل المدير الرياضي لـ مونشنجلادباخ: "كوني لاعب مثير للغاية وقد تابعناه لبعض الوقت مع منتخبات ناشئين فرنسا وناديه تولوز".
وتابع: "إنه موهبة رائعة وقد تابعته أندية أوروبية كبيرة، ونشعر بالسعادة لأنه اختار الانضمام إلى بوروسيا مونشنجلادباخ والدوري الألماني".
وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن قيمة الصفقة تبلغ 9 ملايين يورو.
كوني (19 عاما) قلب دفاع فرنسي الجنسية، ويلعب مع منتخب فرنسا تحت 19 عاما.
ويضم مونشنجلادباخ في صفوفه 3 لاعبين فرنسيين، هم ماركوس تورماس، والحسن بليا، ومامدو دوكوري.
وشارك كوني مع فريقه تولوز في 35 مباراة، سجل خلالها هدفين.