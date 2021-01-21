جوهرة فرنسية جديدة.. مونشنجلادباخ يضم مدافع تولوز

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن ضم كواديو "مانو" كوني قادما من تولوز الفرنسي.

وذكر مونشنجلادباخ أن كوني ينضم بعقد يمتد حتى 2025، لكنه سيخرج معارا إلى ناديه الأصلي تولوز حتى نهاية الموسم.

وصرّح كوني عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا ومتحمس للانضمام إلى مونشنجلادباخ، أعتقد أنني قادر على التطور والتعلم كثيرا هنا".

وأضاف: "أعرف شقيق ماركوس تورام جيدا لأننا لعبنا معا في ناشئي كليرفونتين لمدة طويلة، ولذا أعرف عائلته جيدا".

Welcome to Borussia, @kone_manu! 🐎💚 The Foals have signed Kouadio 'Manu' Koné on a deal until 2025. He will rejoin @ToulouseFC on loan for the rest of the 2020/21 season 🤝#DieFohlen pic.twitter.com/bIWBFdj2Uu — Gladbach (@borussia_en) January 21, 2021

من جانبه، تلقى كوني إشادة كبيرة من ماكس إبيرل المدير الرياضي لـ مونشنجلادباخ: "كوني لاعب مثير للغاية وقد تابعناه لبعض الوقت مع منتخبات ناشئين فرنسا وناديه تولوز".

وتابع: "إنه موهبة رائعة وقد تابعته أندية أوروبية كبيرة، ونشعر بالسعادة لأنه اختار الانضمام إلى بوروسيا مونشنجلادباخ والدوري الألماني".

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن قيمة الصفقة تبلغ 9 ملايين يورو.

كوني (19 عاما) قلب دفاع فرنسي الجنسية، ويلعب مع منتخب فرنسا تحت 19 عاما.

ويضم مونشنجلادباخ في صفوفه 3 لاعبين فرنسيين، هم ماركوس تورماس، والحسن بليا، ومامدو دوكوري.

وشارك كوني مع فريقه تولوز في 35 مباراة، سجل خلالها هدفين.