رومينيجه: رئيس يويفا يفكر في إقامة يورو 2020 بدولة واحدة بسبب كورونا

الخميس، 21 يناير 2021 - 16:41

كتب : FilGoal

يورو 2020

قال كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ إن أليكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يفكر بإقامة بطولة يورو 2020 في دولة واحدة.

وصرح رومينيجه حسبما نقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية: "علينا أن نتفهم أن طريقة إقامة البطولة وقرار اللعب في أكثر من مدينة جاء قبل الوضع الحالي وتفشي وباء كوفيد 19".

وواصل "أعلم أن أليكساندر تشيفرين رئيس يويفا يفكر حول إذا ما كان من المنطقي أن تلعب بطولة يورو 2020 في دولة واحدة بسبب الظروف الحالية لتفشي وباء كورونا".

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وأتم "سيكون ذلك مفهوما بالطبع إن حدث".

وتستضيف كل من المدن التالي المدن مباريات بطولة يورو 2020، جلاسكو، دبلن، بلباو، أمستردام، كوبنهاجن، ميونيخ، روما، سانت بترسبرج، بوخارست، بودابست، باكو. على أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي في لندن.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن تأجيل بطولة يورو 2020 مع الاحتفاظ باسمها، إلى الصيف المقبل، لتقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو.

يورو 2020
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