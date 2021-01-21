مباشر في الدوري - الأهلي (0) - (2) المقاولون.. جووول سيف الدين الجزيري

الخميس، 21 يناير 2021 - 16:39

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــا.

_ _ _

أخبار متعلقة
مصدر من الأهلي لـ في الجول: غياب بانون عن المقاولون بسبب نزلة برد تشكيل المقاولون - الجزيري وحمدي زكي يقودون الهجوم ضد الأهلي كاف يعلن تأجيل مواجهة الأهلي والمريخ بسبب مونديال الأندية تشكيل الأهلي - ياسر إبراهيم أساسي وبواليا يقود الهجوم.. ومروان محسن على الدكة

ق44: جووول ثان للمقاولون بتسديدة زاحفة من سيف الدين الجزيري.

ق39: جووول باسم علي يسجل الهدف الأول للمقاولون بتسديدة قوية بيمناه ارتطمت بقدم أيمن أشرف وغيرت الكرة تجاهها لتسكن الشباك.

ق34: عرضية متقنة من أفشة لكن بواليا يفشل في تسديد الكرة أمام خط المرمى.

ق14: تسديدة قوية من محمد هاني بيسراه لكن الكرة ذهبت لأعلى الملعب.

ق3: توقف المباراة لعلاج حسن شاهين بعدما اصطدمت رأسه بقدم زميله مدافع الفريق.

ق2: حسن شاهين يمنع علي معلول من تسجيل هدف مبكر ويحول تسديدته لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.

الأهلي المقاولون العرب في الدوري في الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد التشيكي: رونالدو لم يحطّم رقم بيكان.. ينقصه 62 هدفا 26 دقيقة | أوروبا
سولشاير يتغنى بكافاني وبوجبا 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومينيجه: رئيس يويفا يفكر في إقامة يورو 2020 بدولة واحدة بسبب كورونا ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري - الأهلي (0) - (2) المقاولون.. جووول سيف الدين الجزيري ساعة | الدوري المصري
في الجول يرصد معاناة أبطال دوري الصم والبكم ساعة | مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: غياب بانون عن المقاولون بسبب نزلة برد ساعة | الدوري المصري
أجويرو يعلن إصابته بـ فيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المقاولون - الجزيري وحمدي زكي يقودون الهجوم ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك