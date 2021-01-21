انتهت في الدوري - الأهلي (3) - (2) المقاولون.. انتصار مثير للمارد الأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق89: تسديدة قوية للغاية من مروان محسن ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق85: مشاركة هيثم الجويني بدلا من سيف الدين الجزيري.

ق80: جووول أفشة يسجل الهدف الثالث للاهلي بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

ق78: مشاركة عمرو السولية وصلاح محسن بدلا من ياسر إبراهيم وحسين الشحات.

ق75: مشاركة أحمد شكري بدلا من أحمد داوودوا.

ق74: تسديدة زاحفة من أفشة مرت بجوار مرمى المقاولون بقليل.

ق70: مشاركة يوسف الجوهري ولويس إدواردو بدلا من باسم علي ومحمد حمدي زكي.

ق70: جووول محمد شريف يسجل الهدف الثاني للأهلي ويدرك التعادل بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

ق68: تسديدة قوية من محمد سمير من ركلة حرة ارتطمت في يد علي لطفي والعارضة لتذهب لركلة ركنية.

ق60: جووول طاهر محمد طاهر يقلص الفارق بتسجيله للهدف الأول للأهلي بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

ق58: تبديلان للأهلي بمشاركة مروان محسن ومحمد شريف بدلا من أليو ديانج وبواليا.

تبديل أول للأهلي بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلا من كهربا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدفين دون رد.

ق45+2: الحكم يشاهد اللقطة بنفسه ويلغي قراره ولا وجود لركلة جزاء للأهلي.

ق45+1: ركلة جزاء للأهلي بداعي لمس الكرة ليد حسن الشامي.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: جووول ثان للمقاولون بتسديدة زاحفة من سيف الدين الجزيري.

ق39: جووول باسم علي يسجل الهدف الأول للمقاولون بتسديدة قوية بيمناه ارتطمت بقدم أيمن أشرف وغيرت الكرة تجاهها لتسكن الشباك.

ق34: عرضية متقنة من أفشة لكن بواليا يفشل في تسديد الكرة أمام خط المرمى.

ق14: تسديدة قوية من محمد هاني بيسراه لكن الكرة ذهبت لأعلى الملعب.

ق3: توقف المباراة لعلاج حسن شاهين بعدما اصطدمت رأسه بقدم زميله مدافع الفريق.

ق2: حسن شاهين يمنع علي معلول من تسجيل هدف مبكر ويحول تسديدته لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.