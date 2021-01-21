في الجول يرصد معاناة أبطال دوري الصم والبكم

حقق مركز شباب السنبلاوين بطولة الدوري الممتاز للصم والبكم للمرة الثانية علي التوالي وسط معاناة مادية وحل لمجلس إدارة المركز وتعيين لجنة لتسيير الأعمال.

وائل عثمان المدير الفني لمركز شباب السنبلاوين كشف لـ FilGoal.com معاناة الفريق وأحلام اللاعبين رغم الصعوبات.

وقال وائل لـ FilGoal.com: "يشارك في الدوري 16 فريقا في 4 مجموعات وكنا نشارك في المجموعة الثالثة مع بنها والمنيا وقويسنا ثم يتأهل أوائل المجموعات واانتصرنا علي شباب نصر بهدف ثم الفوز علي الإرادة والتحدي بثلاثية مقابل هدف لنتوج بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي".

وأضاف "النائبة حياة خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية هنئت مركز شباب السنبلاوين بالفوز باللقب".

وأوضح معاناة الفريق قائلا: "الفريق يمتلك فقط طقم رياضي طوال الموسم بدون إمكانيات أخري ولم يتقاض الجميع رواتبهم خلال الفترة السابقة نظرا لحل مجلس الإدارة وبعد التتويج اانتظرنا التكريم من الوزارة أو اللجنة البارالمبية ولكن لم نجد التكريم".

وتابع "تواصلنا معهم ومع المحافظة أيضا ولكن دون جدوي وكنت أريد أن أري سعادة اللاعبين بتتويجهم بالبطولة، فقمت بعمل تورتة كبيرة بجوار درع الدوري وأقمنا حفلة صغيرة لكي نسَعد جميعا وسط تجاهل الجميع".

وأردف "اللاعبون ااجتهدوا وحققوا البطولة فكان من الرائع وجود تكريم لهم ولكن لم نر شيئا".

وواصل "الصم والبكم لديهم المهارة والموهبة ومنهم من يشارك مع الأسوياء ويحقق نتائج جيدة ولدي اللاعبين حلم بالإحتراف الأوربي فهم ليسوا أقل طموحا من محمد صلاح فلقد حققوا الدوري بدون مكافآت أو رواتب فلماذا لا يحلموا بتحقيق طموح كبير".

واستدرك "جميع لاعبي الفريق يعملوا بأعمال حرفية ومنهم يعمل سائقا علي توك توك ومنهم عُمال في الورش ومنهم من لا يزال طالبا، ولدينا حمادة كوكا المحترف في إسبانيا ونجم المنتخب الوطني للصم والبكم".

وأكمل"الموسم الماضي حصلوا على حقوقهم ولكن الموسم الماضي ونريد توفير أتوبيس لنقل اللاعبين وتوفير سبل المعيشة اليومية للمباراة، والموسم الحالي شهر يناير وفبراير ونوفمبر وديسمبر ولم يتقاضوا رواتبهم".

وأتم مطالبا "نناشد المسؤولين جميعا بأن ينظروا لنا نظرة تقدير وأن يقوموا بتكريم الفريق ماديا ومعنويا حتي يستمروا في منافساتهم وأحلامهم، لا يحصلوا علي جنيه وحققوا الدوري وسط معاناة كبيرة".