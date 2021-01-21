مصدر من الأهلي لـ في الجول: غياب بانون عن المقاولون بسبب نزلة برد

الخميس، 21 يناير 2021 - 16:27

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

هدف بدر بانون مع الأهلي ضد سونيديب

قال مصدر في النادي الأهلي إن غياب بدر بانون عن مواجهة المقاولون العرب في الدوري بسبب شعوره بالإجهاد نتيجة لإصابته بنزلة برد، كما أشار إلى أن اللاب تم حقنه يوم الأربعاء بعد شكواه من آلام في العظام. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "بدر بانون يعاني من إجهاد نتيجة نزلة برد".

وواصل "اللاعب كان قد اشتكى من الآلام في العظام نتيجة البرد وتم حقنه يوم الأربعاء".

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وأتم "فضل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني استبعاد اللاعب لمنحه مزيدا من الراحة".

وبدأ الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف كأساسي في تشكيل بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لمواجهة المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس.

وشارك بانون بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري في 9 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

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