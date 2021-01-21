تشكيل المقاولون - الجزيري وحمدي زكي يقودون الهجوم ضد الأهلي

الخميس، 21 يناير 2021 - 16:10

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - المقاولون العرب

دفع عماد النحاس مدرب المقاولون العرب بالثنائي سيف الدين الجزيري ومحمد حمدي زكي لقيادة خط هجومه في مواجهة الأهلي.

ويواجه المقاولون العرب نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس.

ويلعب في خط وسط المقاولون كل من وسيم نغموشي ومحمد مجلي وباسم علي وأحمد داوودا.

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ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود أبو السعود وخالد الحسيني وفادي نجاح ويوسف الجوهري وكريم مصطفى وعبد الرحمن خالد "جنبة" وأحمد شكري وولويس إدوارد وهيثم الجويني.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أمير عابد – محمد سمير – فاروق نور الدين – حسن الشامي

الوسط: وسيم نغموشي – محمد مجلي – باسم علي – أحمد داوودا

الهجوم: سيف الدين الجزيري – محمد حمدي زكي

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