في بيان مشترك مع الاتحادات القارية.. فيفا: لن نعترف ببطولة "سوبر ليج"

بشكل قاطع.. رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحادات القارية فكرة بطولة "سوبر ليج"، وهدد أي لاعب أو فريق يشارك في البطولة بالحرمان من المشاركة في البطولات التي ينظمها فيفا.

مقترح جديد خرج للنور قبل أشهر ينص على إنشاء بطولة جديدة تضم 16 ناديا، 11 دائمين هم الصفوة في أوروبا و5 يتم دعوتهم بشكل سنوي بداية من عام 2021 كبديل لدوري أبطال أوروبا بشكله الحالي وربما الدوريات الأوروبية الكبرى.

وأفاد بيان فيفا يوم الخميس "في ظل التكهنات بإنشاء بطولة سوبر ليج يود الاتحاد الدولي والاتحادات القارية الـ6 التأكيد على أن هذه البطولة لن يتم الاعتراف بها".

وأضاف البيان "لن نسمح لأي أي لاعب أو فريق مشارك في هذه المسابقة بالمشاركة في أي مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي أو الاتحادات القارية".

وتابع البيان "في هذا الصدد، تعترف الاتحادات القارية بكأس العالم للأندية، في شكلها الحالي والجديد، باعتبارها المنافسة الوحيدة للأندية في كل أنحاء العالم".

وأتم البيان "يعترف فيفا بمسابقات الأندية التي تنظمها الاتحادات القارية باعتبارها المسابقات القارية الوحيدة للأندية".

البيان انتهى بتوقيع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ورؤساء الاتحادات القارية الـ6، أوروبا وإفريقيا وآسيا وكونكاكاف وكونميبول وأوقيانوسيا.