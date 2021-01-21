بيان رسمي: الزمالك يطالب اتحاد الكرة بالعدالة الكاملة والالتزام بتطبيق اللوائح

طالب نادي الزمالك في بيان رسمي، اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون اتحاد الكرة بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة الكروية والالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع.

ونشر النادي بيانا صحفيا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في الساحة الكروية حاليا".

وواصل "نطالب اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون اتحاد الكرة بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة".

وأكمل "وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة ويعلي من شأنها".

وكان عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق تجهيز بيان رسمي للرد على تخفيض عقوبتي محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز.

وأعلن اتحاد الكرة مساء الأربعاء تخفيض إيقاف محمد الشناوي إلى مباراة وإيقاف وادي لـ4 مباريات بدلا من 8 مع زيادة الغرامة المالية، ليلحق كلاهما مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة في الدوري.