لقاء أسوان والزمالك على ملعب بتروسبورت

الخميس، 21 يناير 2021 - 15:50

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - الزمالك - أسوان

أعلن اتحاد الكرة تغيير ملعب مواجهة الزمالك وأسوان ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري إلى ملعب بتروسبورت بدلا من استاد أسوان

وقال اتحاد الكرة في بيانه:

“قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة أسوان والزمالك، المقرر لها الخامسة من مساء السبت 23 يناير الجاري، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، باستاد بتروسبورت بدلا من إقامتها باستاد أسوان".

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وكان نادي أسوان قد أعلن عن إقامة مباراته ضد الزمالك على ملعب بتروسبورت في الأسبوع التاسع للدوري المصري والتي ستقام يوم 23 يناير المقبل.

وأوضح أسوان أن اختيار الملعب جاء "بعد تشاور أحمد سليمان رئيس النادي مع لجنة الكرة بالفريق" بحسب ما جاء في بيان النادي.

ويأتي سبب اختيار ستاد بتروسبورت لعدم جاهزية ستاد أسوان وضيق الوقت لتنفيذ تقنية حكم الفيديو المساعد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطتين عن الأهلي.

ويحتل أسوان المركز الـ13 في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط من 7 مباريات.

أسوان الزمالك في الدوري الدوري المصري
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