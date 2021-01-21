لقاء أسوان والزمالك على ملعب بتروسبورت

أعلن اتحاد الكرة تغيير ملعب مواجهة الزمالك وأسوان ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري إلى ملعب بتروسبورت بدلا من استاد أسوان

وقال اتحاد الكرة في بيانه:

“قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة أسوان والزمالك، المقرر لها الخامسة من مساء السبت 23 يناير الجاري، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، باستاد بتروسبورت بدلا من إقامتها باستاد أسوان".

🔴 مباراة أسوان والزمالك باستاد بتروسبورت ... ⬇️ قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة أسوان والزمالك، المقرر لها الخامسة من مساء السبت 23 يناير الجاري، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، باستاد بتروسبورت بدلا من إقامتها باستاد أسوان#EFA pic.twitter.com/7ORyXxFR1H — EFA.eg (@EFA) January 21, 2021

وكان نادي أسوان قد أعلن عن إقامة مباراته ضد الزمالك على ملعب بتروسبورت في الأسبوع التاسع للدوري المصري والتي ستقام يوم 23 يناير المقبل.

وأوضح أسوان أن اختيار الملعب جاء "بعد تشاور أحمد سليمان رئيس النادي مع لجنة الكرة بالفريق" بحسب ما جاء في بيان النادي.

ويأتي سبب اختيار ستاد بتروسبورت لعدم جاهزية ستاد أسوان وضيق الوقت لتنفيذ تقنية حكم الفيديو المساعد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطتين عن الأهلي.

ويحتل أسوان المركز الـ13 في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط من 7 مباريات.