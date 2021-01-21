خبر في الجول - عبد الباقي جمال مدربا لدجلة خلفا لبابافاسيليو

قرر مجلس إدارة وادي دجلة تعيين عبد الباقي جمال ليكون مديرا فنيا للنادي خلفا لنيكوديموس "نيكي" بابافاسيليو. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد الواحد سيكون مدربا عاما وأحمد حافظ مدرب مع استمرار الثنائي ديمتري ونيكولاس كمدرب حراس ومحلل أداء على الترتيب.

وقاد القبرصي منذ توليه المهمة خلفا لليوناني تاكيس جونياس الفريق في 25 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 10.

وساهم نيكوديموس وادي دجلة في البقاء وسط الكبار لموسم آخر عن طريق 5 انتصارات و7 تعادلات في النصف الثاني من الموسم الماضي.

الموسم الحالي حقق دجلة انتصارا واحدا بعد مرور 8 جولات، كان آخرها الخسارة من المصري البورسعيدي بنتيجة 3-1.

ويحتل دجلة الموسم الجاري المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط من 8 مباريات.ش