وادي دجلة يقيل نيكوديموس بابافاسيليو

أعلن نادي وادي دجلة إقالة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للفريق.

وجاء عبر حساب النادي الرسمي:

"رسميا.. قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر للمدير الفني نيكوديموس بابافاسيليو عن استكمال مهمته في قيادة الفريق".

"نشكر مدربنا السابق على كل ما قدمه لمصلحة وادي دجلة، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".

رسميا.. قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر للمدير الفني نيكوديموس بابافاسيليو عن استكمال مهمته في قيادة الفريق نشكر مدربنا السابق على كل ما قدمه لمصلحة وادي دجلة، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة pic.twitter.com/vIQ21hwsyu — Wadi Degla FC (@wadideglafc) January 21, 2021

وقاد القبرصي منذ توليه المهمة خلفا لليوناني تاكيس جونياس الفريق في 25 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 10.

وساهم نيكوديموس وادي دجلة في البقاء وسط الكبار لموسم آخر عن طريق 5 انتصارات و7 تعادلات في النصف الثاني من الموسم الماضي.

الموسم الحالي حقق دجلة انتصارا واحدا بعد مرور 8 جولات، كان آخرها الخسارة من المصري البورسعيدي بنتيجة 3-1.

ويحتل دجلة الموسم الجاري المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط من 8 مباريات.

إقالات الدوري

وصار دجلة خامس نادي يقيل مدربه الموسم الجاري، بعد الإسماعيلي وأسوان وطلائع الجيش والإنتاج الحربي.

الإسماعيلي أقال هيرون ريكاردو ثم عيّن طلعت يوسف ليرحل بعد يومين فقط ثم تولى محمد وهبة المهمة مؤقتا وكذلك أبو طالب العيسوي ويقود الفريق حاليا خالد القماش.

بينما استقال طارق العشري من تدريب طلائع الجيش وعاد عبد الحميد بسيوني لتولي مهام الفريق.

وأقال أسوان سامي الشيشيني وعيّن علاء عبد العال خلفا له، وفي الإنتاج الحربي رحل مختار مختار وخلفه حمادة صدقي.