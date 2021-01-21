بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمواجهة الأهلي

الخميس، 21 يناير 2021 - 14:51

كتب : FilGoal

حسين الشحات مع الأهلي أمام بيراميدز

طالب بيراميدز بشكل رسمي، اللجنة الثلاثية لتعيين حكام أجانب لمواجهة الأهلي في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 26 يناير الجاري على ملعب الدفاع الجوي.

وتقدم بيراميدز بشكل رسمي بالأمس بطلب إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة فريق الكرة أمام الأهلي.

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وأوضح بيراميدز في خطابه أنه يثق كامل الثقة في نزاهة الحكام المصريين، ولكنه وفي إطار رغبته في رفع الحرج عن اتحاد الكرة والحكام المصريين ولرغبة نادي بيراميدز التي تتوافق مع رؤية النادي الأهلي والمعلنة في بيانه الرسمي الأخير، فإنه يطلب من الاتحاد استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريقين بالدوري.

شدد النادي في خطابه على أنه ملتزم بتحمل كل التكاليف والمصروفات المطلوبة لاستقدام طاقم التحكيم لإدارة المباراة وخلال فترة وجوده بالقاهرة حتى المغادرة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سموحة، بينما يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الجولة التاسعة من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك، فيما يتواجد بيراميدز في المركز السادس برصيد 12 نقطة.

بيراميدز الأهلي في الدوري في الدوري المصري
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