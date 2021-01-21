إصابة 12 لاعبا في الاتحاد بـ كورونا.. واتجاه لتأجيل مواجهة المقاصة

أثبتت نتيجة مسحات الاتحاد السكندي إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا، حسبما علم FilGoal.om.

وهناك اتجاه لتأجيل مواجهة مصر للمقاصة ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الاتحاد والمقاصة في تمام الخامسة مساءً من يوم السبت المقبل.

وكانت مباراة الاتحاد وإنبي في الجولة الثامنة قد تأجلت إلى الأول من مارس المقبل بسبب تفشي الفيروس بين لاعبي الفريق السكندري.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

وكانت آخر مباراة لزعيم الثغر أمام الجونة في الجولة السابعة وخسرها الفريق بثنائية دون مقابل.