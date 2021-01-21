أمير توفيق: عدم تسويق اللاعبين قبل فسخ عقودهم؟ رغبة اللاعب تحسم الموقف.. وصلاح محسن مستمر

قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إن فريقه جلب عروضا لتسويق لاعبيه قبل فسخ تعاقدهم لكن رغبة اللاعب ورأيه كانت عاملا حاسما في القرار النهائي. كما شدد على استمرار صلاح محسن مع الفريق.

وصرح توفيق عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أي صفقة بها 3 أطرف، النادي والمشتري واللاعب، في النهاية اللاعب صاحب قرار أيضا، الشيخ على سبيل المثال، من اللاعبين المحترمين والشخصيات الجيدة، جلبنا له عرض من أوروبا، لكن كان له اتجاه آخر".

وواصل "في النهاية اللاعب له الرؤية، إن أردت ضم لاعب من نادي ما، واللاعب قد لا يوافق ولديه قناعات أخرى، لن تجبر لاعبا على شيء لا يريده".

وأكمل "العربي بدر كان مقتنعا بانضمامه إلى الجونة، وكان ضمن صفقة بواليا، لكن هناك لاعب آخر لا يرغب في الانضمام إلى فريق أو لديه توجه معين".

وتابع "جيرالدو كان لديه توجه معين سار به، بادجي جلبنا له 5 عروض في أوروبا، وكل ذلك عن طريق علاقاتنا مع وكلاء وأندية، الشيخ فضل أماكن أخرى، صالح جمعة بعض الأندية المحلية أرادت ضمه، لكنه فضل التواجد مع الأهلي، وتم الأمر بمنتهى الاحترام".

وأردف "أتمنى أن يركز صالح جمعة أكثر ويعود لسابق عهده".

وأكمل حول عودة عمار حمدي قبل نهاية مدة إعارته بنهاية الموسم الجاري قائلا: "نحترم نادي الاتحاد السكندري وعلاقتنا بمحمد مصيلحي رئيس النادي جدية جدا، عمار سيعود للأهلي في الصيف، لو حدث اتفاق مشترك بين الناديين على أن يعود قد نفكر في ذلك، نرغب في وجوده لكن نحترم التعاقد ووجهة نظر الاتحاد ولو أن هناك مصلحة مشتركة في عودة عمار سيحدث، لكن في الفترة الحالية لا يوجد شيء".

وتابع "صلاح محسن مستمر مع الأهلي والجهاز الفني بقيادة موسيماني يريده ويطالبه بالتطور وسيكون له دور معنا".

وأردف حول طريقة النادي في التعاقد مع اللاعبين أو رحيلهم: "بغض النظر عن الأسماء الموجودة، بالنسبة لنا لجنة التخطيط وعلى رأسها محمود الخطيب وإدارة التعاقدات والجهاز الفني، كل ما نحتاجه هو استقرار الفريق، في كل مكان في العالم تحاول التجديد مع اللاعبين قبل نهاية عقده بفترة، حاليا نحضر عملنا مبكرا ونوفر كل عوامل الاستقرار للفريق".

وأردف "كل اللاعبين عقودهم مستمرة لفترة طويلة، من الطبيعي أن تصل للاعبي الأهلي عروض من الأندية العربية والأوروبية، في حالة وصول عرض قد ننظر إليه ونختار المصلحة العامة، لكن يجب أن تستقر أوضاع اللاعبين معنا".

واستطرد "ندرس جيدا حاجتنا في المراكز مبكرا، ونعلم قبل فترة طويلة طريقة عملنا، هذا دورنا كلجنة تعاقدات نقوم بالكشف جيدا عن المراكز التي يحتاجها الفريق ونوفر أكثر من خيار بترتيب معين، وفي النهاية الجهاز الفني له رؤية ونبدأ في التفاوض".

وأتم "لا توجد عروض احتراف خارجي للاعبي الأهلي، وفي اعتقادي حاليا من الصعب جدا أن يرحل أحد عن الأهلي حاليا لأننا سنخوض مواجهات كأس العالم للأندية بعد 10 أيام ولن يفوت أي لاعب تلك الفرصة، الأمور هادئة جدا داخل الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس.