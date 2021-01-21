أعلن نادي ميلان رحيل أندريا كونتي إلى بارما على سبيل الإعارة.

وقال النادي اللومباردي في بيانه:

"توصل ميلان إلى اتفاق مع نادي بارما بشأن إعارة المدافع أندريا كونتي، مع إلزامية الشراء بشروط معينة".

"يود النادي أن يشكر أندريا ويتمنى له كل التوفيق في حياته المهنية والشخصية".

🚨 بيان رسمي توصل ميلان إلى اتفاق مع نادي بارما بشأن إعارة المدافع أندريا كونتي، مع إلزامية الشراء بشروط معينة. يود النادي أن يشكر أندريا ويتمنى له كل التوفيق في حياته المهنية والشخصية.#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/plJ6prs7cE — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 21, 2021

ووفقا للتقارير فأن بارما سيتوجب عليه دفع 8 ملايين يورو لشراء عقد اللاعب بنهاية الموسم.

وخاض كونتي (26 عاما) 51 مباراة مع ميلان منذ انضمامه من أتالانتا في صيف 2017.

الظهير الأيمن تعرض لإصابة الرباط الصيبلي مرتين مع الروسونيري في موسم 2017-18 ما أبعده عن المشاركة أساسيا.

وأصبح كونتي ثاني لاعب يرحل عن ميلان في سوق الانتقالات الشتوية بعد البرازيلي ليو دوارتي الذي انضم إلى باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.