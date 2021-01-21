العجوز يقود الإسماعيلي أمام غزل المحلة

الخميس، 21 يناير 2021 - 13:49

كتب : ياسر الشريف

أحمد العجوز

أسندت إدارة نادي الإسماعيلي مهمة قيادة الفريق في مواجهة غزل المحلة لـ أحمد العجوز المدرب العام ومدير الكرة السابق.

العجوز سيقود الدارويش مؤقتا عقب إصابة خالد القماش المدير الفني ومساعده عطية صابر بفيروس كورونا.

وأجرى الفريق مسحة أمس استعدادا لمواجهة غزل المحلة لتأتي نتيجة عينة الثنائي إيجابية.

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وسيجري الثنائي مسحة جديدة للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.

وتولى القماش مهمة تدريب الإسماعيلي خلفا لـ أبو طالب العيسوي عقب اعتذاره عن استكمال المهمة.

وكان العيسوي قد أصيب بـ كورونا قبل اعتذاره عن مواصله مشواره مع الدراويش.

وقاد القماش تدريبات الإسماعيلي أمس الأربعاء استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

وخسر الإسماعيلي من المقاولون العرب اليوم الإثنين بهدفي دون رد في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري.

وجمدت تلك الهزيمة رصيد الإسماعيلي عند ست نقاط يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق الأهداف عن ملاحقه وادي دجلة الذي يتواجد في أول مراكز الهبوط.

ويواجه الإسماعيلي نظيره المحلة يوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ورحل عن تدريب الدراويش خلال الموسم الجاري ريكاردو ومحمد وهبة وكذلك طلعت يوسف الذي قبل بالمهمة لكنه رحل بعد يومين من قبوله بها، وأخيرا أبو طالب العيسوي.

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