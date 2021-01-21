كشري: عدم تدريبي لأي فريق سببه المقاصة.. وأتعجب حصول من لا يستحقون على الفرص

قال أحمد كشري مدرب الترسانة السابق إن نادي مصر للمقاصة تسبب في وضعه الحالي بعدم تدريبه لأي فريق، كما تعجب من حصول بعض المدربين الذين لم يكتب لهم النجاح على فرص في حين أن الناجحين لا يحصلون على المثل، وتساءل حول جدوى الإدارة.

وصرح كشري عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أتعجب عدم وجود عروض حاليا، حينما كنت مع أسوان جاءتني عروض عديدة احترمت فريقي وموقفه وإدارته وجماهيره لكن تم ترجمة هذا الحديث بالخطأ أن لدي العديد من العروض".

وواصل "لازلت أعتز باحترامي للنادي واستكمال المشوار للنهاية وعدم تركه في وقت حرج".

وأكمل "بعد رحيلي عن أسوان كان هناك عرض، من نادي المقاصة، واجتمعت مع رئيس المقاصة واتفق معي وقرأنا الفاتحة، وعلى الرتوش الأخيرة، لم تكن لي طلبات منفرة أو تستدعي إنهاء الاتفاق أو تعرقل الأمور خاصة وأنه نادي يمتلك إمكانيات جيدة".

وتابع "كانت لدي عروض، لكن احترمت اتفاقي مع رئيس النادي، لكن بعد ذلك وجدت أن النادي دخل في مشاكل ولم يتحدث حتى أو يعتذر عن اتفاقه معي، وعطلني ذلك بالطبع".

وأردف "ما أعيشه حاليا نادي المقاصة سبب فيه، أحترم كلمتي والمفترض من نادي المقاصة أن يعتذر حتى لكي أحاول أن أجد فرصة أخرى، لكن النادي لم يعتذر أو يتحدث معي".

وأضاف "أستغرب أن المدرب الذي ينجح ويعمل مع فريق يمتلك إمكانيات ضعيفة للغاية ويحقق إنجازات ولا يحصل على فرصة، ومدرب آخر لم ينجح في أكثر من تجربة لا الأخيرة ولا قبله وتجده يحصل على فرصة أكبر من النادي الذي تسبب في سقوطه خلال تجربته السابقة، لا أفهم الدوري المصري ومقاييسه ومن يدير الحركة، دوري غريب".

واسترسل "حتى مجالس الإدارات تتابع بعينها، تنتظر من يخبرك؟ أنت ترى بعينك وتحكم على الناجحين وترى المدرب الذي يفشل في نادي واثنين وثلاثة، تجده اتفق معه بشكل سلس، لا أتحدث عن نفسي لكن الكل".

وأتم "أتمنى أن تمتلك الإدارات بعض الوعي، قم بتعيين المدرب الذي يصلح، يقولون علينا شباب ونحن في الخمسين من عمرنا؟ لسنا شبابا".

وتولى كشري تدريب أسوان في الفترة من يوليو 2020 وحتى أكتوبر من نفس العام، وقاد الفريق في 16 مباراة فاز في 5 وتعادل 4 وخسر 7، ومن ضمن انتصاراته كان الفوز أمام الزمالك لأول مرة في تاريخه على الفارس الأبيض في الدوري.