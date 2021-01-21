عصام سالم: كل مباراة في الدوري نهائي.. وحل قادم لتقليل الظهور الإعلامي وتضارب التصريحات

الخميس، 21 يناير 2021 - 13:38

كتب : FilGoal

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قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك إن فريقه سيخوض كل مباراة في الدوري كأنها نهائي، موضحا أن هناك اتجاه لتقليل كثافة الظهور الإعلامي وتنسيق الأدوار في النادي لمنع تضارب التصريحات. وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح سالم قائلا: "أرغب في توضيح شيء وألفت نظر جماهير الزمالك، المباريات المقبلة ظاهريا تبدو أخف وطأة عن السابقة، لكن في كرة القدم لا يوجد ذلك، كل مباراة بـ3 نقاط".

وواصل "البعض تخوف على الزمالك من البداية القوية، لكنني سأواجه أسوان ومصر للمقاصة وغزل المحلة والاتحاد، أقيس تلك الدفعة لأنني سأواجه مولودية الجزائر في إفريقيا، سأحاول تحقيق أكبر عدد من النقاط ما يضمن حفاظي على الصدارة".

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وأكمل "الزمالك خسر الدوري خلال الموسم الماضي في المباريات التي اعتقد البعض أنها سهلة، من الدور الأول، وهذا لا يليق بتاريخ ومكانة النادي".

وتابع "هذا العام الكل مدرك أن كل المباريات تستحق كامل التركيز مع الاحترام الكامل للمنافس".

وأردف "يجب التعامل مع كل المباريات كأنها نهائي، نلعب على 3 نقاط مهما كانت قوة الفريق الذي ننافسه".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز في الخامسة مساء.

ورد سالم على سؤال بخصوص تضارب التصريحات بين مسؤولي النادي في الإعلام قائلا: "لا تلمني لكن لوم الإعلاميين، الكل ينتظر مداخلة المتحدث الرسمي، لأنني واحد منكم أتجاوب، أنا حتى أخفف من المداخلات".

وتابع "في الفترة الأولى احتجنا لهذه الكثافة لأنها إدارة جديدة، لابد من توجيه رسائل طمأنة للجماهير، تلك الكثافة كانت للهدف، لكن تدريجيا يتم تنظيم الوضع بشكل أفضل".

وأردف "أطالب زملائنا الإعلاميين باحترام رغبتنا، حتى لا نظهر سوى في المكان المناسب والتصريح المناسب".

وأكمل "كل شيء مرتب داخل النادي والمتحدث الإعلامي هو المفترض أن يخرج كل ما يخص النادي، وأشرف قاسم بصفته مسؤولا عن الكرة من حقه توضيح بعض الأمور لكن بشيء من التنظيم والترتيب وحتى أعضاء المكتب التنفيذي".

واستطرد "هناك ترتيبات أخرى بما يحقق مصلحة النادي".

وواصل "نعمل مع إدارة النادي لتنسيق الظهور لكيلا يحدث تضارب في التصريحات".

وأتم "النادي في مرحلة إعادة هيكلة في كل قطاعاته ليبدو بالقيمة التي يستحقها أمام الرأي العام".

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