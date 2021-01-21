الزمالك: هناك اتجاه لإصدار بيان رسمي لتحديد موقفنا تجاه تخفيف عقوبتي الشناوي ووادي

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن هناك اتجاه لإصدار بيان رسمي لتحديد موقف النادي تجاه تخفيف عقوبتي محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز، وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح سالم قائلا: "هناك اتجاه لإصدار بيان رسمي لتحديد موقفنا من هذه التحولات التي حدثت في العقوبات، نحن شريك أساسي في المنافسة ولن نشاهد الأحداث بهذا الشكل".

وواصل "نطالب دائما بتطبيق اللوائح بشكل واضح والمساواة وتكافؤ الفرص، نحن في منافسة تضم 18 فريقا وليس الأهلي وبيراميدز".

وأكمل "سنعبر عن وجهة نظر النادي فيما حدث خلال الساعات القليلة الماضية عبر بيان رسمي".

وكان بيان اتحاد الكرة أشار إلى أن الشناوي ينبغي عليه "تسديد الغرامة المالية قبل مشاركته في المباريات وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب حاصل على بطاقة".

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضد البنك الأهلي اعتراضات من قبل لاعبي الأهلي على عدم احتساب هدف سجله أيمن أشرف.

وبذلك يغيب الشناوي عن لقاء الأهلي والمقاولون العرب يوم الخميس فقط ويعود بعدها ضد بيراميدز. وهو الأمر ذاته مع محمود وادي مهاجم بيراميدز الذي خفضت عقوبته من إيقاف 8 مباريات إلى 4 وبالتالي سيلحق بمواجهة الأهلي.

وتطرق للحديث عن سوق الانتقالات الشتوية قائلا: "التوجه الحالي هو غلق ملفات سوق الانتقالات، فرجاني ساسي ومصطفى محمد عادا للفريق وإضافة قوية، سندخل مباراة أسوان بقوة مكتملة".

وتابع "باتشيكو كان يتعامل مع الموقف أن الثنائي كان يعاني من العديد من الضغوط، الأمور حاليا أفضل بكثير والظروف تسمح بمنح فرصة لكل العناصر الموجودة".

وأردف "ما قيل خلال الأيام الماضية، كانت هناك ظروف مثل مغالاة في الأسعار وغيرها، فقرر النادي أن يكتفي بالموجودين حاليا".

وأكمل "الفريق يتحسن من مباراة لأخرى والقوة تكتمل، تلك مؤشرات تدعو للاستقرار والقناعة بأن الموجود سيكمل بشكل قوي ويحقق طموحات جماهير الزمالك".

وأتم "تركيزنا الحالي على الاستمرار في صدارة الدوري، وتلك مهمة ليست سهلة أبدا".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري يوم السبت في الخامسة مساء.