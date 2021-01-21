قائمة بيراميدز - غياب الشيخ.. وتواجد رمضان وإكرامي أمام سموحة

ضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويغيب أحمد الشيخ ومحمد حمدي عن القائمة بسبب الإصابة.

القائمة شهدت تواجد شريف إكرامي بعدما خرج مصابا في مواجهة المقاولون العرب بين الشوطين بسبب الإصابة.

وفي خط الوسط يظهر عبد الله السعيد ورمضان صبحي، وفي الدفاع أحمد فتحي.

وجاءت قائمة بيراميدز:

‎حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

‎الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي.

‎الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - محمود حمادة -محمود صابر - إبراهيم عادل.

‎الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

‎ويحل بيراميدز نظيره سموحة على استاد الإسكندرية الرياضي في الثانية والنصف ظهر الجمعة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة.