الجونة: عرض الأهلي لضم بواليا كان الأعلى بين الجميع.. والزمالك طلبه شفهيا ولكن

قال حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة إن عرض الأهلي لضم والتر بواليا كان الأعلى بين كل العروض التي وصلت اللاعب سواء محليا أو إفريقيا أو عربيا. وذلك في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس".

وتحدث الزناتي عن كواليس انضمام بواليا للأهلي قائلا: "الأهلي تحدث معنا قبل فترة القيد الأولى لضم بواليا".

وواصل "طلبت من بواليا الاستمرار حتى يوم 31 ديسمبر ووعدته بتحقيق رغبته بالرحيل بنهاية ديسمبر، وجدد تعاقده معنا، وهو يثق بي كثيرا".

وأكمل "في عام 2017 ذهبت إلى زامبيا لمتابعة بطولة كأس الأمم تحت 20 عاما، ذهبت لمشاهدة البطولة بحكم عملي في جيل معتمد جمال".

وتابع "أثناء حديثي مع بعض الصحفيين علمت بوجود هداف للدوري يدعى والتر بواليا، وقتها قالوا 20 هدفا تعجبت الرقم وشاهدت فيديو ووجدته ملفتا".

وأردف "تواصلت مع بواليا كذلك، ورشحته للأهلي في 2018، كان محمد فضل مدير التعاقدات، كان تلك مخاطرة والأهلي يحتاج لاعب جاهز، لم تحدث أن ينضم لاعب من الدوري الزامبي إلى الأهلي".

واستطرد "فضل اهتم لكنه لم يستمر طويلا مع الأهلي".

وتابع "بالنسبة للجونة كان أول عام لنا أن نضم لاعبين مجانا كانت تلك السياسة العامة، في العام التالي طرحت الاسم وبدأنا العمل على المفاوضات وبالفعل قمنا بضمه".

وانضم بواليا صاحب الـ25 عاما إلى الجونة قادما من نكانا الزامبي في صيف 2019 ولعب مع الفريق المصري في 35 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع هدفا.

وتطرق الزناتي للحديث عن مفاوضات انضمام اللاعب للأهلي قائلا: "مفاوضات الأهلي في فترة القيد الأولى تم تأجيلها ولم تفشل، أمير توفيق من أفضل الذين عملت معهم في المجال الرياضي، أبارك للأهلي على وجوده معهم".

وتابع "بالنسبة لي من المهم جدا مثلما تمتلك لاعبين جيدين أن يكون لديك أشخاص كفؤ على الصعيد الإداري، أمير موهوب ولديه قبول ومحل ثقة ويتحدث أكثر من لغة، شخص يليق بالنادي الأهلي".

وأردف "المفاوضات مع الأهلي بشأن بواليا لم تأخذ وقتا، الجونة أراد مساعدة بواليا لأنه ساعدنا على البقاء في الدوري، وفي نفس الوقت سيدخل أموالا جيدة لنا".

واستطرد "تلك فرصة تليق به، فخور أن الجونة لديه لاعب في الأهلي".

وأكمل "أرى البعض قلقين من أنه لم يسجل في أول 3 مباريات، بواليا سيكون هداف الدوري هذا الموسم، (هيكسر الدنيا) مع الأهلي".

وتابع "أقول ذلك ثقة في شخصية بواليا وليس إمكانياته، سأترك إمكانياته لأنني لست خبير فني، لكن شخصيته؟ إنه قائد قلما ترى لاعب من قارتنا في بلد مختلف عن بلده يتعامل بمثل هذه الطريقة مع اللاعبين، فرض نفسه على الفريق وأن يشعر الجميع أنه قائد الفريق، شخصية استثنائية سيصل بعيدا".

وأضاف "نتواصل دائما، وأطمئنه وأطالبه بعدم الاستعجال، ويمتلك عقلية قوية جدا، بعد أول هدف سيتغير الوضع تماما".

وانضم بواليا إلى الأهلي قادما من الجونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية وخاض مع الفريق 3 مباريات بالدوري، بدأ اثنين منها كأساسي ومباراة واحدة كبديل.

وأكمل الزناتي حول العروض التي أتت للاعب: "شاهدت الكثير من الحديث بشأن بواليا والعروض، الفيصل في أي عرض هو رغبة اللاعب، لو كان هناك عرض بـ10 ملايين دولار في الصين واللاعب لا يريد كيف سيرحل؟".

وواصل " هل يعقل كنادي استثماري إن أتى عرض أكبر من فريق لكي أجامل فريقا آخر ما النفع الذي سيعود علي؟".

واسترسل "أعتقد أن هذا الحديث تم ترويجه في وقت معين لتهدئة الرأي العام في مكان معين، لا أساس له من الصحة، عرض الأهلي كان أنسب عرض للنادي واللاعب، وكان أكبر عرض مصري وصل إلينا لم يتقرب عرض منه".

وأكمل "وصل عرض شفوي من الزمالك لكن عرضه كان أقل من الأهلي كثيرا، الزمالك أراد أن يدخل لاعبين في الصفقة، لكن الأهلي كان الأعلى".

وتابع "كانت هناك عروض، الترجي اهتم بضمه قبل وصولي، لكن العرض لا أرغب في أن أقول ضعيفا كل الأرقام فوق مليون دولار، لكن أقل من القيمة المحددة لوالتر، كانت هناك 3 عروض من السعودية، اثنان تواصل مباشر وناد ثالث من خلال وسيط، لكن كل تلك العروض كانت أقل من الأهلي أيضا".

وأردف "نصحت بواليا، ما بين الأهلي والخليج انضم إلى الأهلي ولا تفكر مرتين، وقال لي إنه مقتنع، رغم أن راتبه الشخصي في الخليج سيكون أكبر والنادي كان سيحصل على مال أقل".

وأتم "الدافع كان عمليا بشكل بحت، أن ينضم للأهلي".