سكاي: ميليك يسافر إلى مرسيليا للكشف الطبي

الخميس، 21 يناير 2021 - 12:31

كتب : FilGoal

أركاديوش ميليك - نابولي - يوفنتوس - نهائي كأس إيطاليا

يجري أركاديوس ميليك مهاجم نابولي الكشف الطبي في مارسيليا تمهيدا للانضمام إلى النادي الفرنسي.

وكشفت شبكة سكاي أن اللاعب البولندي يجري الكشف الطبي اليوم الخميس تمهيدا لانضمام إلى مارسيليا.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة التي بدت مستحيلة في أغلب الوقت تقترب أكثر من أي وقت مضى.

أخبار متعلقة
لا مزيد من الصفعات.. بيرلو يقود يوفنتوس للفوز بـ سوبر إيطاليا أمام نابولي جاتوزو تشكيل سوبر إيطاليا - 4 تغييرات لـ يوفنتوس.. وبيتانيا يقود هجوم نابولي الكالتشيو يشتعل.. نابولي يدهس فيورنتينا بسداسية ويرتقي للمركز الثالث لقلة فرصه في المشاركة.. تقرير: نابولي مهتم بضم ظهير برشلونة

وأوضح التقرير أن مارسيليا سيقوم بدفع 9 ملايين يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت و20% من إعادة البيع المستقبلية.

وكان ميليك يبحث عن الخروج إلى ناد آخر منذ أن وجد صعوبة في حجز مكان الصيف الماضي.

ويسعى ميليك للعب بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة في بطولة أمم أوروبا المقبلة.

نابولي مرسيليا ميليك
نرشح لكم
أخر الأخبار
العجوز يقود الإسماعيلي أمام غزل المحلة 6 دقيقة | الدوري المصري
كشري: عدم تدريبي لأي فريق سببه المقاصة.. وأتعجب حصول من لا يستحقون على الفرص 12 دقيقة | الدوري المصري
عصام سالم: كل مباراة في الدوري نهائي.. وحل قادم لتقليل الظهور الإعلامي وتضارب التصريحات 17 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: هناك اتجاه لإصدار بيان رسمي لتحديد موقفنا تجاه تخفيف عقوبتي الشناوي ووادي 22 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - شكوى من لاعبي الزمالك بسبب تأخر المستحقات وطلب فسخ التعاقد 32 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير أرجنتيني: جاياردو مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد 34 دقيقة | الدوري الإسباني
كلوب: مستمرون في مطاردة لقب الدوري الإنجليزي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - غياب الشيخ.. وتواجد رمضان وإكرامي أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك