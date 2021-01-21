سكاي: ميليك يسافر إلى مرسيليا للكشف الطبي

يجري أركاديوس ميليك مهاجم نابولي الكشف الطبي في مارسيليا تمهيدا للانضمام إلى النادي الفرنسي.

وكشفت شبكة سكاي أن اللاعب البولندي يجري الكشف الطبي اليوم الخميس تمهيدا لانضمام إلى مارسيليا.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة التي بدت مستحيلة في أغلب الوقت تقترب أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح التقرير أن مارسيليا سيقوم بدفع 9 ملايين يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت و20% من إعادة البيع المستقبلية.

وكان ميليك يبحث عن الخروج إلى ناد آخر منذ أن وجد صعوبة في حجز مكان الصيف الماضي.

ويسعى ميليك للعب بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة في بطولة أمم أوروبا المقبلة.