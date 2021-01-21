بعد الخسارة أمام يوفنتوس.. كوليبالي يتعهد بالعودة إلى الانتصارات

تعهد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي بالتطلع إلى الأمام من أجل تحقيق انتصارات جديدة أقوى، بعد الخسارة أمام يوفنتوس في السوبر الإيطالي.

كاليدو كوليبالي النادي : نابولي نابولي

ونجح يوفنتوس في تحقيق لقب سوبر إيطاليا بالفوز بنتيجة 2-0 بعد الفوز على نابولي.

تقدم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 64 قبل أن يهدر لورنزو إنسيني ركلة جزاء في الدقيقة 80 ليؤكد ألفارو موراتا الفوز في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وكتب كوليبالي عبر تويتر: "في اليوم التالي، تشعر بثقل الهزيمة، لكنها لا تدوم طويلا".

وتابع "الرغبة في الكفاح من أجل انتصارات جديدة أقوى".

ويعود نابولي لمواجهة الأحد فيرونا ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام يوفنتوس.