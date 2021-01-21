كالتشيو ميركاتو: ميلان يضع عينه على قائد أندرلخت "الذي يشبه بوسكيتس"

بدأ ميلان التحرك لضم سامبي لوكونجا لاعب وسط أندرلخت البلجيكي.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن باولو مالديني يتابع سامبي لوكونجا (21 عاما) والذي ينتهي تعاقده مع أندرلخت في 2023.

لوكونجا انضم إلى أندرلخت منذ عام 2010، وأشار التقرير أنه لاعب الوسط يشبه سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة من حيث التمرير واستعادة الكرة.

وخاض اللاعب صاحب الأصول الكونغولية، 16 مباراة تحت قيادة فينسينت كومباني المدير الفني للفريق وسجل هدفين وصنع هدفا، كما ارتدى شارة قيادة الفريق في 4 مباريات.

ويعد لوكونجا مُقربا من أليكسيس سايليميكريس لاعب ميلان الحالي والذي انضم من أندرلخت في يناير الماضي.

إذ قال البلجيكي في حواره لـ La Derniere Heure: "تحدثت مع ستيفانو بيولي أكثر من مرة عنه، هو مستعد للعب لفريق كبير".

ولا يعد ميلان الفريق الوحيد الذي يراقب لوكونجا بل تنافسه أندية ريد بول لايبزج وبايرن ميونيخ وإشبيلية.