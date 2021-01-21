سانشيز يستهدف دربي الكأس

الخميس، 21 يناير 2021 - 12:06

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز

يستهدف أليكسيس سانشيز لاعب إنتر العودة أمام ميلان في كأس إيطاليا بعد العودة من الإصابة.

أليكسيس سانشيز

النادي : مانشستر يونايتد

إنتر ميلان

وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت أنه سيتم استدعاؤه للمباراة ضد أودينيزي يوم السبت في الدوري.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب سيكون على مقاعد البدلاء أمام أودينيزي وربما يشارك لدقائق بسيطة.

أخبار متعلقة
تقرير: توتنام وليفربول يراقبان لاعب إنتر اجتمع بصديق الطفولة.. فيل نيفيل يتولى تدريب إنتر ميامي بيرلو بعد السقوط أمام إنتر: كنا جبناء.. لم نكن لنقدم مستوى أسوأ من هذا قُبلة خبيثة تلون دربي إيطاليا بالأزرق.. إنتر يهزم يوفنتوس ويشعل القمة

ويلعب فريق إنتر أمام ميلان في دربي كأس إيطاليا يوم الثلاثاء المقبل.

وتدرب سانشيز مع الفريق الذي واجه يوفنتوس، ولم يتواجد في المباراة الودية ضد برو سيستو أمس الأربعاء.

ويتعامل إنتر بحذر مع سانشيز الذي عانى من مشكلة عضلية خفيفة خلال الدقائق الأخيرة من الفوز 2-0 أمام يوفنتوس.

ويحتل إنتر المركز الثاني من الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر وعقب 18 جولة من المسابقة.

إنتر أليكسيس سانشيز الدوري الإيطالي ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب أستون فيلا يوضح سبب غياب تريزيجيه عن لقاء سيتي دقيقة | الدوري الإنجليزي
كالتشيو ميركاتو: ميلان يضع عينه على قائد أندرلخت "الذي يشبه بوسكيتس" 3 دقيقة | الدوري الإيطالي
سانشيز يستهدف دربي الكأس 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
سكاي: أرسنال ينافس ريال سوسيداد على استعارة أوديجارد 27 دقيقة | الدوري الإسباني
لا جازيتا ديللو سبورت: أليجري وساري مرشحان لتدريب روما 51 دقيقة | الدوري الإيطالي
أحمد ياسر ريان.. كيف تستغل الفرص رغم "صعوبة التنفس" ساعة | تقرير في الجول
مواعيد مباريات الخميس 21 يناير 2021.. الأهلي ضد المقاولون وليفربول يواجه بيرنلي ساعة | الدوري المصري
زيدان بعد الإقصاء المدوي: أنا المسؤول.. وما حدث ليس عارا 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك