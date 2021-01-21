سانشيز يستهدف دربي الكأس

يستهدف أليكسيس سانشيز لاعب إنتر العودة أمام ميلان في كأس إيطاليا بعد العودة من الإصابة.

أليكسيس سانشيز النادي : مانشستر يونايتد إنتر ميلان

وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت أنه سيتم استدعاؤه للمباراة ضد أودينيزي يوم السبت في الدوري.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب سيكون على مقاعد البدلاء أمام أودينيزي وربما يشارك لدقائق بسيطة.

ويلعب فريق إنتر أمام ميلان في دربي كأس إيطاليا يوم الثلاثاء المقبل.

وتدرب سانشيز مع الفريق الذي واجه يوفنتوس، ولم يتواجد في المباراة الودية ضد برو سيستو أمس الأربعاء.

ويتعامل إنتر بحذر مع سانشيز الذي عانى من مشكلة عضلية خفيفة خلال الدقائق الأخيرة من الفوز 2-0 أمام يوفنتوس.

ويحتل إنتر المركز الثاني من الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر وعقب 18 جولة من المسابقة.