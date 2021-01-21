سكاي: أرسنال ينافس ريال سوسيداد على استعارة أوديجارد

الخميس، 21 يناير 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - سوسيداد - ريال مدريد

يسعى أرسنال الإنجليزي لضم مارتن أوديجارد من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فأن أرسنال تواصل مع ريال مدريد الذي يدرس العرض.

ويلقى أرسنال منافسة من ريال سوسيداد الذي أبدى رغبته في استعارة النرويجي مرة أخرى على سبيل الإعارة.

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وتألق أوديجارد (22 عاما) مع ريال سوسيداد الموسم الماضي إذ سجل 7 وصنع 9 في 36 مباراة بجميع المسابقات.

ويعاني أويجارد من قلة المشاركات تحت قيادة زين الدين زيدان، إذ شارك في 12 مباراة فقط ومسجلا لهدف وحيد.

النرويجي الشاب انضم لصفوف ريال مدريد موسم 2015-16 بعد صراع مع عدد كبير من الأندية.

وظهر لأول مرة بقميص الملكي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي أمام خيتافي وأصبح أصغر لاعب يظهر بقميص ريال مدريد بعمر 16 عاما و157 يوما.

وخرج بعد ذلك معارا لأندية هيرنفين الهولندي موسم 2017-18 ثم فيتسيه أرنهايم الهولندي موسم 2018-19.

وتالق بقميص ريال سوسيداد في موسم 2019-2020 ليعود لـ ريال مدريد مجددا.

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