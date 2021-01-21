مواعيد مباريات الخميس 21 يناير 2021.. الأهلي ضد المقاولون وليفربول يواجه بيرنلي

الخميس، 21 يناير 2021 - 10:52

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

يواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس في الخامسة مساء ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

ويستضيف ليفربول نظيره بيرنلي ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

ويحل برشلونة ضيفا على كورنيا في منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا في العاشرة مساء.

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وتقام مباراة لاتسيو وبارما في العاشرة والربع مساء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

ويواجه منتخب البحرين نظيره كرواتيا والمجر ضد البرازيل ضمن منافسات الدور الرئيسي من كأس العالم لليد في نفس الموعد، السابعة مساء.

وفي التاسعة والنصف مساء يواجه منتخب قطر نظيره الدنمارك في منافسات الدور الرئيسي من مونديال اليد.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات الخميس من هنا.

في الدوري في إنجلترا مصر 2021
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