زيدان بعد الإقصاء المدوي: أنا المسؤول.. وما حدث ليس عارا

الخميس، 21 يناير 2021 - 01:12

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

تحمل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد المسؤولية عن الإقصاء المدوي من دور الـ32 من كأس الملك على يد ديبورتيفو ألكويانو.

وخسر ريال مدريد من ألكويانو أحد أندية الدرجة الثالثة في إسبانيا بهدفين لهدف مساء الأربعاء ليودع البطولة مبكرا جدا رغم النقصص العددي لمنافسه وتقدمه في النتيجة كذلك.

وقال زيدان عقب المباراة للصحفيين: "لقد حاولنا وقدم اللاعبون ما لديهم وهذه لحظة صعبة، لكنني المسؤول عما يحدث".

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وتابع "الأمر كان صعبا لأننا لعبنا ضد فريق من الدرجة الثالثة وما حدث ليس عارا تحدث تلك الأشياء أحيانا".

وواصل "عندما لا تسجل ولا تضاعف النتيجة فنحن نستقبل التعادل وسنواصل العمل للخروج من الوضع الحالي لأننا لا نحب الخسارة ولكننا لن نصاب بالجنون".

وعن رسالته للاعبين قال المدرب الفرنسي: "نحن مازلنا ننافس على لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا والموسم لم ينته بعد، أعتقد أنهم مازالوا يثقون بي".

وعن إمكانية إقالته قال: "أنا هادئ لنرى ماذا سوف يحدث".

وعن هذه أقسي هزيمة تلقاها أجاب "كل الخسائر التي تعرضت لها هي الأقسي وليست هذه فقط".

ريال مدريد زيدان
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