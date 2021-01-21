مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حيثيات تخفيض عقوبة الشناوي

الخميس، 21 يناير 2021 - 00:58

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي - الزمالك

قرر اتحاد الكرة تخفيض عقوبة محمد الشناوي قائد الأهلي للإيقاف مباراة واحدة بدلا من أربعة وتغليظ العقوبة لـ50 ألف جنيه بدلا من 20 ألف.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

فما هو السبب؟ وما هي حيثيات القرار؟

أجاب مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "الشناوي تحصل على إنذار خلال المباراة وما بدر منه تجاه الحكم كان يستوجب حصوله على بطاقة صفراء ثانية".

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وتابع "بالتالي كان يجب طرد الشناوي، وعقوبة الطرد هي إيقاف مباراة واحدة فقط".

وأضاف "الحكم أخطأ وكان يجب عليه طرد الشناوي بعد المباراة لما بدر منه".

وعن تغليظ الغرامة قال: "هذا القرار جاء بسبب السلوك غير الرياضي من حارس الأهلي تجاه الحكم".

وكان بيان اتحاد الكرة أشار إلى أن الشناوي ينبغي عليه "تسديد الغرامة المالية قبل مشاركته في المباريات وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب حاصل على بطاقة".

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضد البنك الأهلي اعتراضات من قبل لاعبي الأهلي على عدم احتساب هدف سجله أيمن أشرف.

وبذلك يغيب الشناوي عن لقاء الأهلي والمقاولون العرب غدا الخميس فقط ويعود بعدها ضد بيراميدز.

محمد الشناوي اتحاد الكرة الأهلي في الدوري
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