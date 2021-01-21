محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي والمقاولون

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة التاسعة من الدوري المصري مساء اليوم الخميس، بملعب الأهلي we السلام.

ويدير المباراة الحكم محمود ناجي، ويعاونه كل من هاني العراقي وأسامة السيد، ومحمد عبد الحفيظ حكما رابعا.

بينما يتولى جهاد جريشة وحسني سلطان تقنية الفيديو.

الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، ويأتي المقاولون في المركز الـ14 برصيد 7 نقاط.