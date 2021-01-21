تخفيض عقوبة محمود وادي وحفظ شكوى دجلة ضد الطلائع.. اتحاد الكرة يعلن قرارات جديدة

أعلن اتحاد الكرة تخفيض عقوبة محمود وادي مهاجم بيراميدز للإيقاف أربع مباريات بدلا من ثمانية مع تغليظ العقوبة المالية لتصبح ٢٠٠ ألف جنيه.

محمود وادي غاب بالفعل أمام فرق البنك الأهلي، ووادي دجلة، والمقاولون العرب، وبالتالي سيغيب أمام سموحة، ثم يعود أمام الأهلي.

وقرر اتحاد الكرة أيضا حفظ الشكوى المقدمة من قبل نادي وادي دجلة ضد طلائع الجيش بسبب إشراك اللاعب محمد ناصف، وذلك بعد التأكد من صحة مشاركة اللاعب وأنه ليس موقوفا.

كما قرر اتحاد الكرة تخفيض عقوبة محمد الشناوي قائد الأهلي وتغليظ الغرامة المالية. (طالع التفاصيل)

وجاءت نص قرارات اتحاد الكرة كالتالي:

اعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها المنعقد في السادسة من اليوم الأربعاء برئاسة أحمد مجاهد التوصيات الصادرة من اللجنة الطبية بالاتحاد خلال الاجتماع المشترك مع الأجهزة الطبية لأندية القسم الأول على أن يتم إبلاغ هذه التوصيات للأندية.

كما قررت اللجنة مخاطبة السيد وزير الشباب و الرياضة بشأن موقف مجالس إدارات الفروع، فيما اعتمدت اللجنة توصيات لجنة الكرة النسائية مع وجود تنسيق بهذا الخصوص مع إدارة الكرة النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبخصوص المنتخب الوطني الأول قررت اللجنة مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن التنسيق في مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المقرر اقامتها في مارس المقبل بعد استطلاع رأي حسام البدري المدير الفني للفريق.

واعتمدت اللجنة قرارات وتوصيات لجان وإدارات المسابقات المختلفة في الأقسام الثاني والثالث والرابع وكأس مصر والناشئين والصالات والكرة النسائية، فيما أجرت بعض التعديلات على مواعيد عدد من المباريات وتخفيض بعض العقوبات.

و بالنسبة لمسابقة القسم الأول قررت اللجنة اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بحفظ شكوى نادي وادي دجلة ضد اشراك نادي طلائع الجيش اللاعب محمد ناصف، حيث تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على إنذار واحد فقط.

و كذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادي لاعب نادي بيراميدز إلى ٤ مباريات بدلا من ٨ مباريات مع تغليظ العقوبة المالية لتكون ٢٠٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة.

وتخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.

وفي ذات السياق تم تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالمراجعة الكاملة للشروط والقواعد الخاصة بالمسابقة وعرضها على الأندية في اجتماع الأسبوع المقبل.

و في سياق آخر تم تكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بمراجعة بعض عقود الاتحاد فيما يخص الـVAR وعقد الملابس وغيرها والعرض على اللجنة في الاجتماع المقبل.

كما قررت اللجنة أن يكون المهندس أحمد مجاهد متحدثا رسميا باسم الاتحاد مع تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة جميع العاملين واللجان والأجهزة الفنية والإدارية للتأكيد على عدم الحديث لوسائل الاعلام دون إذن كتابي مسبق.