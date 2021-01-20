اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 23:54

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري

أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء عقب اجتماعه تخفيض عقوبة محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي إلى الإيقاف مباراة واحدة بدلا من أربعة.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

كما تقرر تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أن الشناوي ينبغي عليه "تسديد الغرامة المالية قبل مشاركته في المباريات وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب حاصل على بطاقة".

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وكانت لجنة المسابقات أقرت بإيقاف الشناوي أربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه الحكم محمد سلامة الذي أدار لقاء الأهلي والبنك الأهلي.

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي اعتراضات من قبل لاعبي الأهلي على عدم احتساب هدف سجله أيمن أشرف.

وبذلك يغيب الشناوي عن لقاء الأهلي والمقاولون العرب غدا الخميس فقط ويعود بعدها ضد بيراميدز.

محمد الشناوي الأهلي في الدوري
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