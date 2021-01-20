مونديال اليد – النرويج تزيد المجموعة الثالثة تعقيدا بالفوز على البرتغال

زادت المجموعة الثالثة لمونديال اليد تعقيدا بعد فوز النرويج على البرتغال.

وفازت النرويج على البرتغال بنتيجة 29-28 على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد 2021.

النرويج أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق هدفين، وبنتيجة 16-14.

وفي شوط المباراة الثاني، جاهدت البرتغال للعودة، لكن النرويج استطاعت إنهاء المباراة فائزة في النهاية.

الفوز رفع رصيد النرويج للنقطة الرابعة، مرتقية للمركز الثالث في ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد البرتغال عند 4 نقاط أيضا، لكن في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النرويج.

بذلك يكون ترتيب المجموعة الثالثة الحالي كالتالي:

1-فرنسا 6 نقاط

2-البرتغال 4 نقاط

3-النرويج 4 نقاط

4-أيسلندا 2 نقطة

5-سويسرا 2 نقطة

6-الجزائر صفر نقاط

وتلعب النروج يوم الجمعة المقبل مع الجزائر، فيما تلعب البرتغال مع سويسرا، وفرنسا مع أيسلندا.