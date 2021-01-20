مجموعة مصر.. بيلاروسيا تفجر مفاجأة وتتعادل مع السويد في الثانية الأخيرة

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 23:07

كتب : أحمد العريان

السويد - بيلاروسيا - كأس العالم لليد 2021

فجر منتخب بيلاروسيا مفاجأة كبيرة بالتعادل مع السويد في الثانية الأخيرة.

وتعادلت بيلاروسيا مع السويد بنتيجة 26-26 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي.

بيلاروسيا أنهت الشوط الأول بنتيجة 15-11 وبفارق 4 أهداف في مفاجأة كبيرة.

في الشوط الثاني عادت السويد وقدمت أداء رائع.

وكان التعادل الأول في الدقيقة الـ45 من عمر اللقاء.

السويد واصلت الضغط ونجحت في التقدم لأول مرة في الدقيقة الـ51. واستمر التقدم بفارق هدف للسويد حتى الدقيقة الأخيرة.

الكرة كانت في حيازة بيلاروسيا وباقي دقيقة بالتمام والكمال، فطلب مدرب بيلاروسيا وقت مستقطع.

بعد الوقت المستقطع، قطع لاعبو السويد الكرة ويتبقى 50 ثانية والفارق هدف لمصلحتهم، لكنهم أهدروا فرصة إحراز هدف آخر، لترتد الكرة بهدف لبيلاروسيا في الثانية الأخيرة، أدركوا به التعادل.

التعادل رفع رصيد السويد للنقطة الخامسة في صدارة المجموعة الرابعة، وبفارق نقطة عن مصر صاحبة المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد يلاروسيا إلى نقطة في المركز الخامس.

ترتيب المجموعة الرابعة الحالي كالتالي:

1-مصر 4 نقاط

2-السويد 4 نقاط

3-سلوفينيا 4 نقاط

4-الاتحاد الروسي 3 نقاط

5-بيلاروسيا 1 نقطة

6-مقدونيا الشمالية 0 نقاط

مصر تواجه بيلاروسيا يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لهذا الدور، فيما يلعب الاتحاد الروسي مع مقدونيا الشمالية في نفس اليوم، وتلعب السويد مع سلوفينيا.

مونديال اليد السويد بيلاروسيا
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