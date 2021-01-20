مونديال اليد – صيحة ديوك فرنسا تهزم صرخة الجزائر وتتأهل لربع النهائي

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 22:22

كتب : أحمد العريان

لاعبو الجزائر قبل مباراة فرنسا

قاتل منتخب الجزائر حتى الرمق الأخير، وخسروا أمام فرنسا بصعبوة.

وفازت فرنسا على الجزائر بنتيجة 29-26 على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من الدور الرئيسي لبكولة كأس العالم لليد 2021.

شوط المباراة الأول انتهى بفارق هدفين لفرنسا، وبنتيجة 16-14.

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وظل الفارق قريبا في مفاجأة كبيرة بين الجزائر ثالث مجموعتها، أمام العملاق فرنسا حتى الدقائق الأخيرة.

فرنسا في النهاية حسمت المباراة بنتيجة 26-26.

مسعود بركوس نجم الجزائر ولاعب الزمالك السابق تألق رغم الخسارة، وكان الأكثر تسجيل في المباراة بـ 7 أهداف، جعلوه يتحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

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الفوز رفع رصيد فرنسا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد الجزائر عند صفر من النقاط في المركز الأخير.

وبذلك تكون فرنسا قد ضمنت التأهل إلى ربع النهائي قبل جولتين من النهاية، سواء أو أو ثاني المجموعة.

فرنسا تلعب في الجولة المقبلة مع أيسلندا، فيما تلعب الجزائر مع النرويج يوم الجمعة المقبل.

مونديال اليد الجزائر فرنسا
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