مرموش: جواز سفر كندي؟ أنا مصري 100%.. وهذه مجرد بداية

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 22:06

كتب : FilGoal

عمر مرموش - سانت باولي

بداية قوية عمر مرموش مهاجم فولفسبورج المُعار لـ سانت باولي في الدرجة الثانية الألمانية أمام هولتسين كيل وهانوفر.

عمر مرموش

النادي : سانكت باولي

سانكت باولي

مرموش سجل هدفا وقاد فريقه لحصد 4 نقاط خلال مباراتين.

مهاجم المنتخب الأولمبي المصري، تحدث للموقع الرسمي لنادي سانت باولي، وإليكم كل ما قاله.

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الحياة في هامبورج

"لقد استقررت جيدا، الناس هنا لطيفون وودودون للغاية. أشعر براحة كبيرة وأنا قادر على العمل بشكل جيد هنا. هامبورج مدينة جميلة، لكنني لم أر الكثير بعد. لم أجد مكانا للعيش فيه ولذا ما زلت أقيم في فندق".

"عندما تواصلت مع سانت باولي لأول مرة، سألته كيف كان الوضع في النادي وكيف يعمل كل شيء. كان الوحيد في فريق فولفسبورج الذي سبق له لعب هنا من قبل".

دور دانييل جينزيك

"قال إنه سيكون قرارا جيدا وخطوة جيدة بالنسبة لي. أخبرني أنهم لعبوا كرة قدم جيدة وشجاعة هنا وقال إنه يجب أن يكون النادي في وضع مختلف تماما في الجدول. تحدث كثيرا عن الجماهير وقال إن الأجواء كانت من أفضل الأجواء في ألمانيا. وللأسف ما زلنا نلعب بدون جماهير".

جينيزيك لاعب فولفسبورج الحالي سبق له ارتداء قمصان شتوتجارت وسانت باولي من قبل.

جواز سفر كندي!

"عمل والداي في كندا لمدة ست سنوات وحصلوا على جوازات سفر بعد أربع سنوات. لقد زرت أوتاوا عدة مرات ، لكنني عشت دائما في مصر وأنا 100% مصري".

مباراة هانوفر

"دخلنا المباراة بشكل جيد للغاية وسجلنا هدفين في وقت مبكر. لقد شاهدنا الشوط الأول لكننا افتقرنا إلى القليل من التركيز بعد الشوط الأول واستقبلنا شباكنا مرتين. علينا أن نشكر إيجور على الفوز. بعد التعادل 1-1 مع كيل، كان شعورا رائعا أن نحصل على النقاط الثلاث، لكن هذه مجرد بداية، وعلينا الحفاظ عليها".

سانت باولي تعادل في أول مباراة لمرموش مع كيل ثم فاز بنتيجة 3-2 على هانوفر.

هدفه في شباك كيل

"لقد كان شعورا جيدا حقا، لكن للأسف لم نحقق الفوز. قدمنا أداءً جيدا ضد كيل وكنا نستحق الفوز".

انتقال محتمل في الصيف الماضي

"عقدي في فولفسبورج كان مقررا أن ينتهي في الصيف وكان لدي اتصال مع سانت باولي، ولكن بعد ذلك خضت أول مباراة لي في البوندسليجا وجددت عقدي لمدة ثلاث سنوات. أردت البقاء في فولفسبورج لمعرفة ما إذا كنت سأحصل على فرصة وما إذا كانت ستنجح".

"أدركت بعد ذلك أنني لم أحصل على الكثير من وقت اللعب وتحدثت إلى سانت باولي. أعتقد أنه أمر رائع لأن أحصل فرصة خوض مباريات، لدينا فرصة لمساعدة الفريق على الخروج من هذا الموقف".

مواجهتا ريجنسبورج وبوخوم

"علينا التركيز على أنفسنا وأدائنا. علينا أن نأخذ كل مباراة كما تأتي والمباراة التالية ضد ريجنسبورج. إذا خرجنا ولعبنا بشكل جيد، نأمل الحصول على ثلاث نقاط أخرى".

سانت باولي يحتل المركز السابع عشر –قبل الأخير- برصيد 13 نقطة من 16 مباراة، وعلى بُعد 4 نقاط من المركز الـ 18 والأخير.

عمر مرموش سانت باولي
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