انتهت سوبر إيطاليا - يوفنتوس (2) (0) نابولي.. البيانكونيري الأبطال
الأربعاء، 20 يناير 2021 - 21:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السوبر الإيطالي 2020 بين يوفنتوس بطل الدوري ونابولي بطل الكأس.
المباراة تقام في ملعب مابي ستيديوم معقل ساسولو.
ويمتلك يوفنتوس الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب للسوبر الإيطالي، مقابل لقبين لـ نابولي.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــا.
لمشاهدة المباراة:
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انتهت
ق 95: جووووووول مرتدة سريعة من ألفارو موراتا إلى كوادرادو الذي يمرر مرة أخرى إلى الإسباني الذي يسجل في الشباك بسهولة.
ق 93: تسديدة من ميرتينيز يمنعها تشيزيني ببراعة.
ق 80: إنسيني يهدر ركلة الجزاء بعدما سددها على يسار تشيزيني لتمر بجوار القائم.
ق 79: دريس ميريتينز يحصل على ركلة جزاء لـ نابولي.
ق 73: بطاقة صفراء لرونالدو.
ق 67: نزول إيلف إلماس بدلا من تيموي باكايوكو لنابولي.
ق 64: جوووووووول رونالدو والأول.. ركنية ترتطم بمدافع نابولي لتصل لرونالدو الذي يسجل في شباك أوسبينا على الطائر بقوة.
ق 63: عرضية من رونالدو وتشتيت من مانولاس كاد أن يهز الشباك بالخطأ.
ق 47: عرضية من الجهة اليسرى لـ يوفنتوس يحاول بيرنارديسكي إيدعها المرمى وسط تخبط من دفاع نابولي لكن أوسبينا يتصدى للكرة من على خط المرمى.
ق 46: تغيير أول لـ يوفنتوس بنزول فيديريكو بيرناردسكي بدلا من كييزا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: تسديدة من كريستيانو رونالدو من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تمر فوق العارضة.
ق 28: عرضية من الجهة اليسرى يقابلها لوزانو برأسية قوية يتصدى لها تشيزيني مانعا الهدف الأول لنابولي.
ق 25: محاولات من كلا الفريقين دون خطورة حقيقية على أوسبينا أو تشيزيني.
ق 5: ركنية لنابولي ورأسية من مانولاس تمر فوق عارضة تشيزيني.
بداية اللقاء