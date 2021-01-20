انتهت سوبر إيطاليا - يوفنتوس (2) (0) نابولي.. البيانكونيري الأبطال

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 21:32

كتب : FilGoal

دافيد أوسبينا - نابولي - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السوبر الإيطالي 2020 بين يوفنتوس بطل الدوري ونابولي بطل الكأس.

المباراة تقام في ملعب مابي ستيديوم معقل ساسولو.

ويمتلك يوفنتوس الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب للسوبر الإيطالي، مقابل لقبين لـ نابولي.

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لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــا.

لمشاهدة المباراة:

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انتهت

ق 95: جووووووول مرتدة سريعة من ألفارو موراتا إلى كوادرادو الذي يمرر مرة أخرى إلى الإسباني الذي يسجل في الشباك بسهولة.

ق 93: تسديدة من ميرتينيز يمنعها تشيزيني ببراعة.

ق 80: إنسيني يهدر ركلة الجزاء بعدما سددها على يسار تشيزيني لتمر بجوار القائم.

ق 79: دريس ميريتينز يحصل على ركلة جزاء لـ نابولي.

ق 73: بطاقة صفراء لرونالدو.

ق 67: نزول إيلف إلماس بدلا من تيموي باكايوكو لنابولي.

ق 64: جوووووووول رونالدو والأول.. ركنية ترتطم بمدافع نابولي لتصل لرونالدو الذي يسجل في شباك أوسبينا على الطائر بقوة.

ق 63: عرضية من رونالدو وتشتيت من مانولاس كاد أن يهز الشباك بالخطأ.

ق 47: عرضية من الجهة اليسرى لـ يوفنتوس يحاول بيرنارديسكي إيدعها المرمى وسط تخبط من دفاع نابولي لكن أوسبينا يتصدى للكرة من على خط المرمى.

ق 46: تغيير أول لـ يوفنتوس بنزول فيديريكو بيرناردسكي بدلا من كييزا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: تسديدة من كريستيانو رونالدو من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تمر فوق العارضة.

ق 28: عرضية من الجهة اليسرى يقابلها لوزانو برأسية قوية يتصدى لها تشيزيني مانعا الهدف الأول لنابولي.

ق 25: محاولات من كلا الفريقين دون خطورة حقيقية على أوسبينا أو تشيزيني.

ق 5: ركنية لنابولي ورأسية من مانولاس تمر فوق عارضة تشيزيني.

بداية اللقاء

يوفنتوس نابولي السوبر الإيطالي سوبر إيطاليا
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