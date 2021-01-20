انتهت سوبر إيطاليا - يوفنتوس (2) (0) نابولي.. البيانكونيري الأبطال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السوبر الإيطالي 2020 بين يوفنتوس بطل الدوري ونابولي بطل الكأس.

المباراة تقام في ملعب مابي ستيديوم معقل ساسولو.

ويمتلك يوفنتوس الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب للسوبر الإيطالي، مقابل لقبين لـ نابولي.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــا.

لمشاهدة المباراة:

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انتهت

ق 95: جووووووول مرتدة سريعة من ألفارو موراتا إلى كوادرادو الذي يمرر مرة أخرى إلى الإسباني الذي يسجل في الشباك بسهولة.

ق 93: تسديدة من ميرتينيز يمنعها تشيزيني ببراعة.

ق 80: إنسيني يهدر ركلة الجزاء بعدما سددها على يسار تشيزيني لتمر بجوار القائم.

ق 79: دريس ميريتينز يحصل على ركلة جزاء لـ نابولي.

ق 73: بطاقة صفراء لرونالدو.

ق 67: نزول إيلف إلماس بدلا من تيموي باكايوكو لنابولي.

ق 64: جوووووووول رونالدو والأول.. ركنية ترتطم بمدافع نابولي لتصل لرونالدو الذي يسجل في شباك أوسبينا على الطائر بقوة.

ق 63: عرضية من رونالدو وتشتيت من مانولاس كاد أن يهز الشباك بالخطأ.

ق 47: عرضية من الجهة اليسرى لـ يوفنتوس يحاول بيرنارديسكي إيدعها المرمى وسط تخبط من دفاع نابولي لكن أوسبينا يتصدى للكرة من على خط المرمى.

ق 46: تغيير أول لـ يوفنتوس بنزول فيديريكو بيرناردسكي بدلا من كييزا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: تسديدة من كريستيانو رونالدو من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تمر فوق العارضة.

ق 28: عرضية من الجهة اليسرى يقابلها لوزانو برأسية قوية يتصدى لها تشيزيني مانعا الهدف الأول لنابولي.

ق 25: محاولات من كلا الفريقين دون خطورة حقيقية على أوسبينا أو تشيزيني.

ق 5: ركنية لنابولي ورأسية من مانولاس تمر فوق عارضة تشيزيني.

بداية اللقاء