مونديال اليد - الطيار: هنداوي أخي الأكبر.. وكبار المنتخب حفزونا بعد لقاء السويد

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

محمد عصام الطيار يتألق أمام الاتحاد الروسي

كشف محمد عصام الطيار حارس منتخب مصر لليد عما جرى بعد لقاء السويد.

وقال الطيار في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "الفريق ككل كانوا نجوما اليوم. استطعنا الوقوف على أقدامنا بعد الخسارة أمام السويد رغم إننا قدمنا مباراة كبيرة أمامهم. قد تكون مباراة اليوم هي نقطة انطلاق لنا للوصول لأهدافنا".

وأتبع "بعد مباراة السويد جلس كبار الفريق مع اللاعبين واتفقنا على تخطي الخسارة وأن نكون جاهزين لباقي مباريات البطولة".

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الطيار واصل "مدرب الحراس الكرواتي دينيو يؤدي بشكل رائع معنا وله بصمته الرائعة معنا داخل الملعب وخارجه، ويجب أن يأخذ حقه صراحة لما يقدمه معنا".

حارس منتخب مصر أتم تصريحاته بالحديث عن علاقته بـ كريم هنداوي زميله في حراسة المرمى، فقال "أثناء المباريات نحرص على تذكير بعضنا وتفويق بعضنا أنا وهنداوي دائما لأن من يجلس بالخارج يكون ذهنه أكثر حضورا. علاقتي بكريم هنداوي أكثر من الأخوات منذ يومي الأول مع المنتخب الأول".

الفوز رفع رصيد مصر إلى 4 نقاط، ليرتقي الفراعنة إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن السويد وسلوفينيا، وقبل مباراة السويد بعد قليل مع بيلاروسيا.

مصر تواجه بيلاروسيا يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لهذا الدور، فيما يلعب الاتحاد الروسي مع مقدونيا الشمالية في نفس اليوم.

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