مونديال اليد - الأحمر: لن نودع كأس العالم إلا مع نفسنا الأخير

كشف أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لليد بأن لاعبي الفريق تعاهدوا على القتال وعدم مغادرة البطولة إلا مع النفس الأخير لكل لاعب.

مصر فازت على الاتحاد الروسي بنتيجة 28-23 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لليد 2021.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة كبيرة أمام السويد ولم نكن موفقين في النهاية، بجانب أخطاء تحكيمية تكون مؤثرة حين تكون النتيجة متقاربة".

وأضاف "نعلم بأن البطولة ليست مباراة أو اثنين، لكن يجب أن يقاتل كل لاعب يشارك في كل مباراة".

الأحمر أتبع "كنا في قمة تركيزنا اليوم لأننا نعي بأننا نلعب البطولة على أرضنا. أن تلعب كأس العالم على أرضك ليس أمرا سهلا، ولا يمكن أن نودع البطولة إلا مع النفس الأخير لكل لاعب فينا".

قائد المنتخب أتبع "المنتخب بحاجة إلى كل لاعب فينا، وكل لاعب سيشارك سيقاتل من أجل المنتخب".

وعن إصابته، أتم الأحمر حديثه قائلا "تعرضت لكدمة قوية في الركبة. طبيب المنتخب تحدث معي وقال إننا سنصلح الأمور خلال الأيام المقبلة".

الفوز رفع رصيد مصر إلى 4 نقاط، ليرتقي الفراعنة إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن السويد وسلوفينيا، وقبل مباراة السويد بعد قليل مع بيلاروسيا.

مصر تواجه بيلاروسيا يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لهذا الدور، فيما يلعب الاتحاد الروسي مع مقدونيا الشمالية في نفس اليوم.