تشكيل سوبر إيطاليا - 4 تغييرات لـ يوفنتوس.. وبيتانيا يقود هجوم نابولي

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 21:10

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - نابولي - نهائي كأس إيطاليا

أجرى أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس 4 تغييرات في تشكيل الفريق لمواجهة نابولي في كأس السوبر الإيطالي 2020.

بينما يقود أندريا بيتانيا هجوم نابولي بطل الكأس إلى جوار لورينزو إنسيني وهيرفينج لوزانو، تحت قيادة جينارو جاتوزو.

بيرلو فضل البدء بالكولومبي خوان كوادرادو بعد تعافيه من فيروس كورونا، كما بدأ بويستون ماكيني وأرتور في خط الوسط بدلا من آرون رامسي وأدريان رابيو اللذان شاركا في مباراة إنتر الماضية.

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وفي الهجوم تواجد السويدي ديان كولوسفيسكي بدلا من الإسباني ألفارو موراتا.

وجاء تشكيل يوفنتوس بطل الدوري:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيلليني - دانيلو

الوسط: ويستون ماكيني – رودريجيو بنتانكور - أرتور

الهجوم: فيديريكو كييزا – ديان كولوسفيسكي – كريستيانو رونالدو

فيما جاء تشكيل نابولي بطل الكأس:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – كوستاس مانولاس – كاليدو كوليبالي – ماريو روي

الوسط: دييجو ديم – تيموي باكايوكو – بيوتر زيلينسكي

الهجوم: هيرفينج لوزانو – أندريا بيتانيا – لورينزو إنسيني

ويمتلك يوفنتوس الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب للسوبر الإيطالي مقابل لقبين لـ نابولي.

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