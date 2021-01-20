الخطوة الأولى لربع النهائي.. يد مصر تكسر الاتحاد الروسي وتتصدر المجموعة مؤقتا

خطت يد مصر خطوتها الأولى نحو ربع نهائي كأس العالم بالفوز على الاتحاد الروسي بفارق 5 أهداف.

وفاز منتخب مصر على الاتحاد الروسي بنتيجة 28-23 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد 2021.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 4 نقاط، ليرتقي الفراعنة إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن السويد وسلوفينيا، وقبل مباراة السويد بعد قليل مع بيلاروسيا.





































قبل المباراة

روبيرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر اختار الدفع بـ كريم هنداوي كحارس أساسي للمنتخب كالعادة، فيما بدأ أحمد الأحمر كأساسي هذه المرة.

إسلام حسن دخل قائمة المباراة لأول مرة في البطولة أيضا.

وصف المباراة

بداية المباراة كانت سريعة ومتقاربة جدا بين الطرفين. محمد ممدوح هاشم تقدم لمصر أولا، وكان التعادل الروسي السريع.

الاتحاد الروسي تقدم بهدف ثان، فيما تعادل أحمد الأحمر لمصر.

وظلت المباراة تسير نقطة بنقطة حتى الدقيقة العاشرة.

مصر توسع الفارق

محمد سند تقدم لمصر 6-5 في الدقيقة التاسعة، ثم أهدر يحيى الدرع فاست بريك لتوسيع الفارق.

محمد ممدوح هاشم سجل الهدف السابع ووسع الفارق إلى هدفين في الدقيقة الـ11 وكانت بداية الانطلاقة.

محمد عصام الطيار تصدى لأول كرة في الدقيقة الـ15. تصدي ضمن 4 تصديات قام بهم في الشوط الأول من أصل 6 تصويبات سددوا عليه بنسبة 67%.

الطيار تصدى مجددا في الدقيقة الـ18 وردها علي زين بهدف مصري لتصل النتيجة إلى 10-7 لصالح مصر.

10 دقائق رائعة

الفارق اتسع بعد ذلك إلى 5 أهداف. وفي الدقيقة الـ27 تحصل الاتحاد الروسي على رمية جزائية، لكن الطيار تألق وتصدى لها.

علي زين مرر ومحمد ممدوح هاشم يسجل الهدف الـ14. 14-8 لصالح مصر.

والطيار مجددا تصدى، وردها أحمد مؤمن بصفا بالحصول على رمية جزائية وإيقاف دقيقتين للاعب الاتحاد الروسي.

محمد سند سجل الرمية وأصبحت النتيجة 15-8 لصالح مصر.

الاتحاد الروسي سجل هدفا في الثانية الأخيرة من الشوط الأول. وبعد الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن الوقت كان قد انتهى بالفعل ليلغى الهدف، وينتهي الشوط الأول بفارق 7 أهداف لـ مصر.

محمد ممدوح هاشم كان نجم الشوط الأول بتسجيل 6 أهداف من 6 تصويبات.

الشوط الثاني

الاتحاد الروسي بدأ الشوط الثاني قويا. قلص الفارق بهدفين في أول 4 دقائق دون أن تسجل مصر، ومستغلين إيقاف علي زين لـ دقيقتين.

في الدقيقة الـ34 سجل يحيى الدرع أول أهداف مصر في الشوط الثاني بعد تمريرة من أحمد الأحمر.

ومحمد سند سجل هنا أيضا لتصبح النتيجة 17-10 لمصر ويعود الفارق إلى 7 أهداف.

أحمد الأحمر تألق مجددا وأضاف هدفا جديدا لمصر في الدقيقة الـ37، وأتبعها الطيار بتصد رائع.

النتيجة أصبحت 19-12 لصالح مصر في الدقيقة الـ40.

الفارق ظل يتأرجح بين 6 أو 7 أهداف في الدقائق التالية.

إسلام حسن شارك في الدقيقة الـ47 مسجلا ظهوره الأول في البطولة، وليرتفع عدد اللاعبين المشاركين في البطولة إلى 18 لاعبا.

أحمد الأحمر تعرض لإصابة في الركبة بالدقيقة الـ49. ليقرر المدرب إراحته في باقي دقائق المباراة.

وكان يحيى خالد في الموعد فسجل هدفا، ثم أتبعها علي زين بهدفين. النتيجة كانت 26-18 لصالح مصر في الدقيقة الـ53.

الهدفان الـ19 والـ20 للاتحاد الروسي كانا من رميات جزائية، وحصل إبراهيم المصري على إيقاف دقيقتين في الدقيقة الـ55.

باروندو طلب وقت مستقطع لمصر في الدقيقة الـ55. وكانت النتيجة 27-20.

الفارق تقلص إلى 5 أهداف بنتيجة 27-22 بعد الوقت المسقطع.

في الدقيقة الـ59 أهدر لاعبي مصر الكرة وارتدت بـ فاست بريك. لكن عصام الطيار كان في الموعد وتصدى لها. حارس الفراعنة أكمل 8 تصديات من أصل 25 تصويبة عليه بنسبة 32%.

إسلام حسن رد الكرة بهدف لمصر، لينتهي اللقاء بنتيجة 28-23 لصالح مصر.

اللجنة المنظمة اختارت أحمد الأحمر كرجل المباراة. وكان هذا طبيعيا بعد تسجيل 6 أهداف من أصل 7 تصويبات بنسبة 86%، بجانب أداء أكثر من رائع لقائد منتخبنا الذي سيتم عامه الـ37 يوم 27 يناير الجاري.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 4 نقاط، ليرتقي الفراعنة إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن السويد وسلوفينيا، وقبل مباراة السويد بعد قليل مع بيلاروسيا.

ترتيب المجموعة الرابعة الحالي كالتالي:

1-مصر 4 نقاط

2-السويد 4 نقاط

3-سلوفينيا 4 نقاط

4-الاتحاد الروسي 3 نقاط

5-بيلاروسيا 1 نقطة

6-مقدونيا الشمالية 0 نقاط

مصر تواجه بيلاروسيا يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لهذا الدور، فيما يلعب الاتحاد الروسي مع مقدونيا الشمالية في نفس اليوم.