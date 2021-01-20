كأس اليونان - وردة يصنع في فوز باوك الكبير على لاريسا

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 20:15

كتب : FilGoal

عمرو وردة - باوك - لاريسا - كأس اليونان - الصور من حساب باوك

اكتسح باوك سالوينيكي نظيره لاريسا في ذهاب ثمن نهائي كأس اليونان بخماسية دون مقابل.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

باوك سالونيكي

المباراة شهدت مشاركة عمرو وردة كأساسي لمدة 59 دقيقة واكتفى بصناعة هدف وحيد.

كريستوس توزوليس البالغ 18 عاما تألق وسجل ثنائية في الشوط الأول في الدقيقتين 9 و23.

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وفي الشوط الثاني أضاف التشيكي مايكل كرمينيك هدف باوك الثالث، والثالث له منذ انضمامه للفريق في يناير الجاري خلال 5 مباريات.

ومن صناعة وردة سجل الإيسلندي إنجي أنجاسون هدف باوك الرابع في الدقيقة 55، وخرج المحترف المصري بعد 4 دقائق.

وفي الدقيقة 74 سجل توزوليس هدف باوك الخامس وأكمل الهاتريك الخاص به، ليضع باوك قدما في ربع النهائي قبل مواجهة الإياب والمقررة يوم 3 فبراير المقبل.

ومنذ انضمام وردة إلى باوك سجل هدفا وصنع آخر في 5 مباريات.

باوك عمرو وردة كأس اليونان لاريسا
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