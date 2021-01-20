"منع سواريز من التوقيع ليونايتد.. وإجبار زوجة على تعلم الطهي".. أغرب بنود وُضعت في تعاقدات اللاعبين

في إسبانيا تُجبر الأندية لاعبيها على وضع شروط جزائية بقيمة ضخمة منعا لرحيلهم وهناك من يمنع مشاركة لاعبه أمامه حال إعارته.

لكن هذه شروط عادية ومؤخرا تم وضع شروط غريبة في عقود اللاعبين حتى حال رحيلهم عن أنديتهم.

ونشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تقريرا يوضح أغرب الشروط التي وضعت في تعاقدات اللاعبين.

سواريز لا ينتقل إلى مانشستر يونايتد

رحل لويس سواريز من ليفربول في عام 2014 صوب برشلونة ووضع النادي الإنجليزي بندا في العقد يمنع المهاجم الأوروجوايائي من اللعب لغريمه التقليدي مانشستر يونايتد حتى لو صفقة انتقال حر.

الأندية الأخرى التي مُنع سواريز من الذهاب إليها هي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

روبرتو فيرمينو

حاول أرسنال ضم سواريز من ليفربول مقابل 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لجنيه إسترليني واحد فقط.

الأمر الذي دفع مالك ليفربول جون هنري كتابة تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائال: "ماذا يدخنون في ملعب الإمارات؟".

وحينما ضم ليفربول روبرتو فيرمينو وضع النادي شرطا جزائيا في تعاقده ينص على رحيله مقابل 89 مليون جنيه إسترليني حال دفع فيمة الشرط الجزائي.

لكن النادي الوحيد الممنوع من تفعيل ذلك الشرط هو أرسنال.

رونالدينيو

انتقل رونالدينيو من ميلان إلى فلامينجو في عام 2011 حينما بدأت مسيرته ومستواه ينخفضان.

ووضع اللاعب البرازيلي شرطا في تعاقده يتيح له الذهاب للأندية الليلية للاحتفال مرتين أسبوعيا.

منع تشامبرلين من اللعب

عانى أليكس أوكسلايد تشامبرلين من قلة مشاركاته مع أرسنال وحينما كان يلعب كان يشارك في الدقيقة 71.

وكشف آلان جيرنون في كتابه "سوق الانتقالات: القصص الداخلية" أن أرسنال حينما ضم تشامبرلين من ساوثامبتون نص التعاقد بينهما على دفع المدفعجية 10 آلاف جنيه إسترليني كلما شارك اللاعب لـ20 دقيقة أو أكثر في المباريات.

غرامة لزيادة الوزن

ضم كريستال بالاس نيل رودوك من وست هام في صفقة انتقال حر عام 2000.

وكشف سايمون جوردان رئيس بالاس في ذك الوقت عن نصيحة تلقاها من مدرب وست هام هاري ريدناب بوضع شرطا لتغريم اللاعب حال زيادة وزنه لأنه كان يعاني من ذلك الأمر.

وأضاف جوردان "لذا قررت وضع 10% كعقوبة على اللاعب حال زيادة وزنه عن 99.8 كجم".

ولكن رغم ذلك تلقى اللاعب ثماني عقوبات بسبب زيادة وزنه.

منع ستيفن شوارز من السفر للفضاء

نعم ما قرأتموه صحيح كليا.

انتقل ستيفان شوارز إلى سندرلاند في عام 1999 وفي عقد اللاعب السويدي تم وضع بند يمنعه من السفر للفضاء.

وبرر جون فيكلينج المدير التنفيذي لسندرلاند في ذلك الوقت الشرط بأن وكيل اللاعب كان يملك مقعدا في أحد الرحلات التجارية للسفر إلى الفضاء.

وأضاف "شعرنا بالقلق من إمكانية سفر اللاعب لذا فكرنا في وضع الشرطف في العقد تجنبا لأي مشكلات في المستقبل".

لاعب أجبر زوجته على تعلم الطهي

انتقل رولف كريستل جوي مين إلى إنتراخت فرانكفورت في عام 1999.

ولم يكن اللاعب يفضل الطعام الذي تطهيه زوجيه لذا طلب من النادي وضع شرطا يجبرهم على دفع أموالا لإجبار زوجته على تعلم الطهي.

وظل اللاعب مع فرانكفورت لأربع سنوات فربما حصل على أمنيته.