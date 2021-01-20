مدرب المصري لـ في الجول: عالجنا أمام دجلة ما كنا نعاني منه سابقا.. وأهنئ رفعت على مستواه

أشاد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي بأداء اللاعبين عقب الفوز على وادي دجلة بنتيجة 3-1 في الدوري المصري.

وقال عبد الكريم لـ FilGoal.com: "عالجنا أمام وادي دجلة ما كنا نعاني منه في المباريات السابقة وهو إضاعة الأهداف، لكن مع العمل المستمر أصبحنا ننهي الهجمة بشكل إيجابي".

وأضاف "لم نصل لدرجة انسجام كبيرة لكن كل اللاعبين جاهزين للمشاركة في أي وقت والاختيار يعود للجهاز الفني".

وأكمل "لعبنا مباراة جيدة أمام فريق كبير تكتيكيا، درسنا وادي دجلة جيدا وحددنا أسلوب اللعب أمامه".

وأردف "كازادي كاسينجو وأوستن أموتو عادا للتهديف وأهنئ أحمد رفعت على مستواه، جميع لاعبي الفريق لم يقصروا ولابد أن أشيد بالجميع سواء الذين شاركوا أو البدلاء".

وواصل "طريقة لعبنا أمام دجلة هي تحديد الوقت المناسب للضغط على الخصم واستغلال المساحات، ورغم قبول هدف لم نُغير نظام اللعب بل استمر الأداء حتى حققنا الفوز وهذا هو أسلوب الفرق الكبيرة".

وأتم "نُهدى الفوز لجماهير المصري التي تدعمنا بشكل كبير".









































ويحتل المصري حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب بعد الفوز برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند 6 نقاط في المركز الـ16.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري المصري والانتصار الـ10 في 17 مواجهة جمعت الفريقين بالدوري، كما أنهما تعادلا 5 مرات وخسر المصري مرتين.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث للمصري هذا الموسم كما أن الفريق تعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة في الجولة الماضية من الزمالك.