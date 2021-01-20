مونديال اليد – سويسرا تهزم أيسلندا وتعقد المجموعة الثالثة

فازت سويسرا على أيسلندا بنتيجة 20-18 على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لليد 2021.

سويسرا أنهت الشوط الأول متقدمة بنتيجة 10-9 على أيسلندا.

في شوط المباراة الثاني تكرر السيناريو بنفس النتيجة، لتكون النتيجة النهائية 20-18 لصالح سويسرا.

الفوز رفع رصيد سويسرا لنقطتين في المركز الخامس بالمجموعة، فيما تجمد رصيد أيسلندا عند نقطتين أيضا في المركز الثالث.

فرنسا ستلاقي الجزائر بعد قليل في المجموعة ذاتها، فيما ستلعب البرتغال مع النرويج.

وتلعب سويسرا مع البرتغال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية، فيما تلعب أيسلندا مع فرنسا.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة حاليا كالتالي:

1-البرتغال: 4 نقاط

2-فرنسا: 4 نقاط

3-أيسلندا: 2 نقطة

4-النرويج: 2 نقطة

5-سويسرا: 2 نقطة

6-الجزائر: 0 نقاط.